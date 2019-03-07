На анексію Криму закриють очі? У НАТО зробили заяву про членство України

НАТО не погодиться на постійні перешкоди Росії і на її нескінченні можливості блокувати рішення України, зацікавленої у вступі в Альянс.

Росія окупувала частину території України, а на сході країни загинуло 10 тис. людей. Це великі проблеми у двосторонніх відносинах у найважчій формі. І якщо Росія поводить себе так, а не інакше, то Альянс з цим не погодиться, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL екс-директор інфорбюро НАТО в Москві Роберт Пшель, відповідаючи на питання, чи стане анексія Криму перешкодою для України при вступі в НАТО.

НАТО і Україна 24tv.ua

"В документі щодо розширення НАТО є пункт, що країна-кандидат на вступ максимально має вирішити свої проблеми. НАТО не хотів би приймати країну, яка знаходиться у великій суперечці зі своїм сусідом або членом НАТО. Але з іншого боку, Альянс не погодиться на постійні перешкоди іншої сторони конфлікту, яка влаштувала великі проблеми у двосторонніх відносинах у найважчій формі, а саме окупувала частину території. Не забуваймо, що на сході України загинуло 10 тис. людей і досі гинуть. І якщо інша сторона конфлікту поводиться так, а не інакше, то це дає їй нескінченні можливості блокувати рішення, що належать країні, зацікавленій у вступі в НАТО. Альянс на це не погодиться", — відмітив Пшель.

При цьому чиновник не конкретизував, на які саме кроки може піти Альянс у випадку із анексією Криму, якщо Україна твердо вирішить вступати до НАТО. Як відповідь на це питання, Пшель навів приклад США, які багато років не визнавали включення до складу Радянського Союзу країн Балтії.

"Так, де-факто це було, але з точки зору міжнародного права, США не визнавали. І коли через багато років Естонія, Литва і Латвія знову стали незалежними країнами, через кілька років вони вступили і в НАТО, і в ЄС. Принципи мають значення. Партнерство між НАТО і Україною важливе і для України, і для НАТО, і для перспектив майбутнього України. Я думаю, що ми знаходимося на правильному шляху, але куди він нас приведе — це вже інше питання", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія інвестує величезні суми не тільки в свою оборону, але й в наступальні системи, створюючи ракети, здатні нести ядерні боєголовки.

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