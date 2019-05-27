Росія не виконала вимогу Трибуналу ООН по полонених українських моряках: всі подробиці

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

Як повідомив в Facebook координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов, суд в Москві в понеділок, 27 травня, розглянув останні вісім апеляційних скарг і не задовольнив їх.

"Постанови Лефортовського районного суду, якими морякам були продовжені терміни утримання під вартою до кінця липня, залишені без зміни, скарги захисту без задоволення", - розповів адвокат.

"Термін надання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН з морського права про виконання його рішення закінчується 25 червня 2019 року", - додав Полозов.

Суд над українськими моряками в Москві Facebook Айдера Азаматова

Адвокат Еміль Курбедінов розповів про те, що в ході засідання суду в зал з невідомих причин привели собаку.

"Навіщо? Це ще більше нагадувало якийсь абсурд! Під гавкіт собаки (ротвейлер) ми ледве поспілкувалися зі своїми підзахисними. Хамська (як завжди) поведінка конвою, собака, закрите засідання без належних підстав і прокурор, який все це підтримує, звичайно доповнювали один одного і всі разом створювало ту ще картину", - обурився він.

Адвокат Айдер Азаматов додав, що "захист моряків продовжить роботу з їх звільнення і зробить все необхідне для повернення їх на батьківщину".

Суд над українськими моряками в Москві Facebook Еміля Курбедінова

У свою чергу Міністерство закордонних справ України направило в МЗС РФ ноту з питанням, коли і будуть повернуті українські моряки і кораблі.

"У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово", - повідомила заступник глави МЗС Олена Зеркаль.

За її словами, українські дипломати направлять главам зовнішньополітичних відомств багатьох світових країн листи з проханням вимагати від Росії виконання рішення Трибуналу по звільненню полонених.

полонені моряки obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.

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