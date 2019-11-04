Першочергова мета Путіна – зняття санкцій. Найдошкульнішими для Росії є секторальні енергетичні санкції, і режим Путіна робить усе, аби добитися скасування обмежень і перекласти відповідальність за Донбас на Україну. Про це у своєму відеоблозі розповідає народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв.
План Путіна – використати будь-який привід, щоб зірвати зустріч у нормандському форматі, звинуватити Україну – у тому числі і у невиконанні так званої "формули Штанмайєра". Раніше такі виправдання на Заході не приймали – зараз їх приймуть. Чому, якщо українці "втомились від війни", мають не втомитися від цього наші європейські партнери?
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