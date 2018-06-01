Росія не готова йти в наступ - Піонтковський

Росія не готова піти в великомасштабний військовий наступ на Україну, оскільки за ним послідує посилення санкцій з боку США та Європи, що може стати смертельним для Москви.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" висловився російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За словами експерта, у конфлікту на Донбасі є певна динаміка, яку можна відстежити незалежно від політичних рішень.

"Що стосується Путіна, то я не думаю, що він готовий до великомасштабного вторгнення в Україну, тому що за цим буде різке посилення санкцій проти нього. Тим більше, що загравання Європи не мають особливого значення. Серйозні питання для російської економіки і персонально для російської клептократії - це відношення США і американські санкції. і можу доповісти з Вашингтона, що на американському фронті нічого не змінилося", - підкреслив Піонтковський.

Він зазначає, що навіть президент США Дональд Трамп зі своєю незрозумілою прив'язаністю до Путіна не зможе уповільнити введення тих чи інших санкцій.

"Але на противагу Трампу є одностайна рішучість військово-політичного істеблішменту, щоб твердо протистояти Путіну ", - підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше Піонтковський назвав слабкі місця Путіна .