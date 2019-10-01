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1 жовтня • оновлено в 14:51
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"Росія напала! Не можна мовчати!" Дуда виступив із потужною підтримкою України

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Міжнародна спільнота має рішуче реагувати на напад Росії на Україну, який трапився ще у 2014 році.

До цього аналогічна ситуація склалася із Грузією у 2008-му, що свідчить про відродження імперської політики Росії, заявив у інтерв'ю Niezalezna президент Польщі Анджей Дуда.

"У 2008 році Росія напала на Грузію, а у 2014 році напала на Україну. Не можна мовчати. Якщо не буде рішучих дій міжнародної спільноти проти такої агресії, проти порушення міжнародного права, проти війни, то агресія повториться", – заявив він.

Новини
Дуда радикально виступив проти Росії і підтримав Україну

Також польський президент нагадав, що незабаром до Польщі прибуде ще тисяча солдатів із США, які забезпечить чітку реалізацію П'ятої статті Статуту НАТО – принципу колективної оборони.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Facebook Анджей Дуда

"Один за всіх, і всі за одного. Як доказ – присутність армії США та армії інших країн НАТО у нашій країні... Це більше не сфера впливу Росії, бо сьогодні 4,4 тисячі, а зовсім скоро – вже 5,5 тисячі американських солдатів будуть на нашій землі. Триває будівництво системи ПРО у Редзіково, споруджуються інші військові установки. Сильний східний фланг НАТО і безпечна Польща – це факт", – звернув увагу Анджея Дуда.

Як писав OBOZREVATEL, польський президент неодноразово висловлював свою підтримку Україні у зв'язку з війною на Донбасі. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він зазначив, що українська держава має повернути свої території.

Також він спільно із президентом США Дональдом Трампом назвав загрозою проєкт газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ до Європи в обхід України.

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Особа
Анджей Дуда
Місце
Польща
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Валевич Борис
Валевич Борис
Украине не нужна армия США - хорватский сценарий мы реализуем и сами, там особо и наступать не нужно будет - полуграмотные обезьяны разбегутся сами, важна адекватная реакция мирового сообщества на реализацию плюс дальнейшее усиление санкций
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hunt andres
hunt andres
Валевич Борис, "Полуграмотные обезьяны" .... это ты о воинах-героях ВСУ???
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Валевич Борис, Как только ""реализуете""так Минск-3 будете на польской границе подписывать убогие,без предварительных условий с вашей рагульской стороны.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Дудадупа отпукивает свой репертуар на ура ,отдайте немецкие территории сначала лишенцы поганые,потом ипач будете открывать.Пшеки с рагулями самые мерзкие мразоты,сами в косяках по уши,но всегда ищут крайних,отсасывая у америГосов ,наивно полагают шо бога за яйца ухватили.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Пшеки собрались лохлам впаривать пендосовский газ. Любой херни наговорят "в поддержку Украины" Так то понятно, что проблемы вислоухих не интересуют панов.
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