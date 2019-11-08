Головна Новини
8 листопада • оновлено в 06:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Ракетними ударами поставити на коліна": у РНБО дали прогноз щодо вторгнення Росії в Україну

4.2т Читати матеріал російською

Росія має всі можливості для завдання відкритого військового вторгнення по Україні. При цьому Кремль розробляє різні варіанти – від завдання ракетних ударів до введення військ.

Таку думку генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, Сергій Кривонос, висловив в інтерв'ю "Апострофу", підкресливши, що Російська Федерація щорічно проводить військові навчання уздовж українського кордону.

За словами Кривоноса, найбільш реальним є сценарій в Криму і з боку Чернігівської і Сумської областей, адже на території Білорусі уздовж кордону України розташовані російські війська.

Генерал ЗСУ вказав на можливе вторгнення Росії

Генерал ЗСУ вказав на можливе вторгнення Росії

Колаж

"Розробляються різні варіанти: завдання ракетних ударів, щоб повторити у нас югославський варіант, а потім ввести війська, – припустив генерал. – Або ж не вводити війська, а просто високоточними ракетними ударами поставити Україну на коліна".

"Вони зміцнюють свої війська в Криму, створюючи там організаційно-штатні структури, що дозволяють в найкоротші терміни здійснити розгортання військ, щоб завдати удару з боку Криму", – впевнений він.

Новини
Росія змінила підхід: в РНБО розповіли про новий сценарій у війні проти України

"Вони можуть здійснити проти нас агресію, але їм потім вкрай важко буде втримати все під контролем. Тому для Кремля дуже важливо – якнайшвидше поставити тут маріонетковий уряд, який почав би танцювати під їхню дудку. Їм буде ще простіше домогтися успіху, якщо вони заздалегідь зроблять так, щоби ми один одного ненавиділи", – додав генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий експерт Юрій Карін запевнив, що Росія зосереджує війська біля кордонів України, щоб психологічно натиснути на ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на осінь 2019 року в анексованому Криму перебуває більше 30 тисяч військових Росії і близько тисячі танків, броньовиків, одиниць авіації і флоту.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Сергій Кривонос
Тег
війна
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
27
14
Смішно
3
Цікаво
21
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
Чубатые задолбались ждать уже..Путин издевается над ними..Все никак не нападет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Глупый текст конечно. Зачем это России? Ну вот победа, марионеточное правительство посадили. Патрули псковских конных бурятов на каждом шагу. А что потом? Какая экономическая выгода? Развивать ЮМЗ и Моторсич? Антонова и Одесский припортовый? Трубу газовую? Это никому не надо. Вкладывать в вас никто не планирует.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Mega Death
Mega Death
А чего про ядерные бомбы не рассказал? ,)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки