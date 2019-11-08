"Ракетними ударами поставити на коліна": у РНБО дали прогноз щодо вторгнення Росії в Україну

Росія має всі можливості для завдання відкритого військового вторгнення по Україні. При цьому Кремль розробляє різні варіанти – від завдання ракетних ударів до введення військ.

Таку думку генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, Сергій Кривонос, висловив в інтерв'ю "Апострофу", підкресливши, що Російська Федерація щорічно проводить військові навчання уздовж українського кордону.

За словами Кривоноса, найбільш реальним є сценарій в Криму і з боку Чернігівської і Сумської областей, адже на території Білорусі уздовж кордону України розташовані російські війська.

Генерал ЗСУ вказав на можливе вторгнення Росії Колаж

"Розробляються різні варіанти: завдання ракетних ударів, щоб повторити у нас югославський варіант, а потім ввести війська, – припустив генерал. – Або ж не вводити війська, а просто високоточними ракетними ударами поставити Україну на коліна".

"Вони зміцнюють свої війська в Криму, створюючи там організаційно-штатні структури, що дозволяють в найкоротші терміни здійснити розгортання військ, щоб завдати удару з боку Криму", – впевнений він.

"Вони можуть здійснити проти нас агресію, але їм потім вкрай важко буде втримати все під контролем. Тому для Кремля дуже важливо – якнайшвидше поставити тут маріонетковий уряд, який почав би танцювати під їхню дудку. Їм буде ще простіше домогтися успіху, якщо вони заздалегідь зроблять так, щоби ми один одного ненавиділи", – додав генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий експерт Юрій Карін запевнив, що Росія зосереджує війська біля кордонів України, щоб психологічно натиснути на ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на осінь 2019 року в анексованому Криму перебуває більше 30 тисяч військових Росії і близько тисячі танків, броньовиків, одиниць авіації і флоту.

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