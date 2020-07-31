Росія може почати війну в Чорному морі: експерт оцінив імовірність

У кінці вересня або в жовтні ймовірність початку військових дій із боку Росії в Чорному морі становить 70-80%.

Як повідомив Укрінформ, про це заявив головний редактор BlackSeaNews, координатор Морської експертної платформи Андрій Клименко. За його словами, Україна повинна звернутися до США і НАТО з проханням "прикрити" цей регіон на кілька років.

"Ми оцінюємо ймовірність війни цього року на Чорному морі близько 70-80%, у всякому разі більше 50%. Терміни, коли це буде: кінець вересня-жовтень, коли збігається ціла низка факторів", – зазначив Клименко.

Такими факторами він назвав концентрацію військових сил РФ у Чорноморському регіоні під час навчань "Кавказ 2020" та місцеві вибори в Україні.

"Жовтень – це новий фактор ризику, це місцеві вибори. І ми побачимо, як на цих місцевих виборах проросійські сили в Україні, які все ще існують, будуть розхитувати ситуацію в окремих місцевих громадах, а ці місцеві громади у нас усі на узбережжі Азовського і Чорного морів, і звідти будуть кричати і вимагати допомоги від Путіна", – заявив експерт.

На його думку, ситуацію в Чорноморському регіоні загострює і відкриття залізниці через Керченський міст, побудований окупантами.

"Після того, як з'явилося залізничне сполучення по Керченському мосту, ця ситуація може змінитися протягом кількох днів шляхом перекидання (військ – Ред.) залізницею на північ Криму в Джанкой, в Армянськ, у Красноперекопськ", – зазначив Клименко.

Також він наголосив, що треба пам'ятати про докорінну зміну політичного режиму в Росії з "авторитарної демократії на персоналістську диктатуру".

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