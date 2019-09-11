"Росія може дати пряник або влаштувати переворот": ТОП заяв нового глави МЗС Пристайка

Президент України Володимир Зеленський у Києві представив дипломатам нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка. Новий глава МЗС за 25 років пройшов довгий кар'єрний шлях від скромного чиновника в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків до заступника глави Адміністрації президента Володимира Зеленського.

OBOZREVATEL вирішив розібратися, як складалася кар'єра Вадима Пристайка до призначення на посаду в команді Зеленського.

Під час представлення Зеленський багато жартував і демонстрував своє позитивне ставлення до нового глави відомства.

"Ви знаєте Вадима Володимировича багато років. Я з ним працюю десь чотири місяці. Дуже задоволений нашою роботою. Іноді є складні рішення, складні розмови. Були дзвінки з дуже складними людьми, нам потрібно було вирішувати за секунду. Я бачив, як це робив Вадим, він мені дуже допомагав", – заявив глава держави.

Новий глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко за 25 років пройшов довгий кар'єрний шлях від скромного чиновника в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків до заступника голови Адміністрації президента Володимира Зеленського.

Вадим Володимирович Пристайко народився 20 лютого 1970 року в місті Кілія під Одесою, його батько був заступником глави СБУ. Після інституту став співзасновником одного з перших українських інтернет-видань "Електронні вісті".

У 1994 році Пристайко почав кар'єру в уряді, обійнявши пост в Міністерстві торгівлі України. У 1997 році Пристайко перейшов до складу Міністерства закордонних справ України, де аж до 2000-го року працював на посаді заступника керівника відділу країн Азії та Тихоокеанського регіону.

У 2000 році Пристайко рік відслужив українським консулом в Австралії, після чого з 2002-го по 2006-й рік обіймав пост політичного радника і тимчасового повіреного України в Канаді. Згодом став заступником директора департаменту Північноатлантичного альянсу в Міністерстві закордонних справ України, де працював до 2009 року.

З 2009-го по 2012-й рік Пристайко працював у посольстві України в Сполучених Штатах Америки як радник, після чого до 2014 року був Надзвичайним і Повноважним послом України в Польщі, а також представляв Україну в Міжнародній організації цивільної авіації.

Після Революції Гідності, починаючи з грудня 2014-го року, Пристайко став главою апарату Міністерства закордонних справ.

22-го травня 2019 року Володимир Зеленський призначив Пристайка на посаду заступника голови на той час ще Адміністрації президента України, після чого, через три місяці, Пристайко був призначений на посаду глави МЗС України.

Незважаючи на те, що Пристайко практично все життя провів на державній посаді, у своїй декларації він вказав 271 тис. грн зарплати і відшкодування в розмірі 2,5 млн грн у графі "інше".

Також відомо, що Пристайко їздив на автомобілі BMW X1 2017 року випуску – такий автомобіль коштує приблизно 26-29 тисяч доларів. Водночас у 2015 році чиновник декларував автомобіль Acura MDX 2012 випуску, який коштує від 20 до 30 тисяч доларів.

Після призначення Пристайко заявив, що повернення Криму і мир на Донбасі стануть його пріоритетами на посаді й назвав умову амністії для терористів.

"Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет, завдання №1 – це відновлення миру на сході і деокупація та повернення Криму. У разі зрушень в питанні врегулювання ситуації на Донбасі Київ готовий подумати над виборами в регіоні й амністією. Критично важливо інше: ми маємо на це пів року", – сказав він.

Новини Пристайко анонсував розмову Зеленського з Путіним

Згодом Пристайко займався переговорами з Росією для обміну полоненими між двома країнами. Тоді чиновник зазначив, що Україна формально не посилала запрошень приєднатися до "нормандського формату" ні США, ні Великобританії, а до переговорів хотіли раніше приєднатися Канада і Польща.

"Нормандський формат" – це не Біблія, так само як і "мінський формат". Не можна нескінченно працювати в цих форматах, якщо вони не приносять світу на нашу землю", – заявив він.

Також Пристайко відомий заявою, що питання функціонування державної мови в Україні є "предметом обговорення тільки нашої держави".

"Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав'язувати. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які всіма мовами розмовляють на нашій землі. У який спосіб забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка зручніша, є мовою матері. Водночас, як забезпечити переважну роль державної мови – саме це і є предметом нашої внутрішньої дискусії, а не РФ в Раді Безпеки ООН", – зазначив він.

На тлі офіційного призначення чиновника, OBOZREVATEL вирішив згадати основні тези тези Пристайко про зовнішню політику держави.

У НАТО є сили, які вважають, що Україна повинна сидіти разом із ними; всі розуміють, що війна колись мине й Україна буде більш стабілізуючим фактором, ніж дестабілізуючим.

Росія може комусь пряник дати, комусь пригрозити, а в когось переворотик у країні влаштувати

Коли чую фразу, що Україна могла б стати мостом між чимось, я завжди відповідаю: "На мосту ніхто не хоче жити, всі хочуть жити на одному з берегів. Давайте розберемося, на якому березі ми перебуваємо".

Ніхто не хоче ескалації і напруженості, але якщо ми не будемо цього робити, то Росія в Європі почуватиметься вільніше.

Через короткозору позицію Угорщини нам доводиться вигадувати різні формати, щоб наші зустрічі з країнами НАТО мали місце.

У Росії завжди є можливість заявити з великого екрану про створення ракети з ядерним двигуном, але скільки сил вони витратили на цю ракету, куди вона падає після випробування і що на цьому місці відбувається після такого – не розповідають

НАТО не збирається нападати і починати нову гонку озброєнь – це дуже дорого, і в більшості країн є інші проблеми, крім викидання грошей на розробки нового озброєння.

Позиція Угорщини щодо Закону про освіту в Україні з точки дипломатії – це втручання в наші внутрішні справи.

Український закон про освіту – це проект, заради якого намагаються консолідувати націю й пояснити людям ідею протистояння зрозумілою мовою.

Ми не стверджуємо, що темник пишеться в Кремлі, проте інтереси Угорщини та Росії в певних речах регулярно збігаються.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко назвав терміни закінчення війни на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся