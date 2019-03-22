Росія кинула прямий виклик: ЄС оприлюднив важливу декларацію щодо Криму

В ЄС підтвердили політику невизнання незаконної анексії Криму Росією, а також прихильність суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться в заключній декларації саміту Європейського Союзу, який відбувся 21-22 березня в Брюсселі. Документ узгодили всі 27 лідерів країн-членів ЄС.

"Через п'ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією ЄС залишається рішучим у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", — йдеться в заяві.

Наголошується, що Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати анексію Криму. Порушення міжнародного права залишається прямим викликом міжнародній безпеці.

"ЄС, як і раніше, дотримується своєї політики невизнання", — наголошується в декларації.

Україна і ЄС joinfo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну. Введення нових обмежень пов'язане з агресією Росії в Керченській протоці в кінці листопада 2018 року.

Міністерство закордонних справ РФ назвало санкції "дрімучою русофобією" і пообіцяло "обов'язково відповісти".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!