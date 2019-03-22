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Росія кинула прямий виклик: ЄС оприлюднив важливу декларацію щодо Криму

5.1тЧитати матеріал російською

В ЄС підтвердили політику невизнання незаконної анексії Криму Росією, а також прихильність суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться в заключній декларації саміту Європейського Союзу, який відбувся 21-22 березня в Брюсселі. Документ узгодили всі 27 лідерів країн-членів ЄС.

"Через п'ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією ЄС залишається рішучим у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", — йдеться в заяві.

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Наголошується, що Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати анексію Криму. Порушення міжнародного права залишається прямим викликом міжнародній безпеці.

"ЄС, як і раніше, дотримується своєї політики невизнання", — наголошується в декларації.

Україна і ЄС

Україна і ЄС

joinfo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну. Введення нових обмежень пов'язане з агресією Росії в Керченській протоці в кінці листопада 2018 року.

Міністерство закордонних справ РФ назвало санкції "дрімучою русофобією" і пообіцяло "обов'язково відповісти".

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Європейський СоюзРосіяполітика
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Satin Rik
Satin Rik
Козломооді, нахєр з пляжа, недораса ідіотів
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2 из 3 ответов | показать все
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Satin Rik, кугут вонючий, призвыще РОВНО ОДНОГО мовнюка - вэлыкого укровчэного назвать сумеете? :-))) Фахивця у науци матэматыци? :-)))
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Satin Rik
Satin Rik
Трубицын Александр, мудило, нахєр з пляжа, чмо тупориле
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не надоело?В России просто нет вопроса..принадлежности Крыма...ну никто в России вооще об этом даже и не думает))Украинцы вы там онанизмом занимаитесь.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Сидоров Андрей, онанизмом занимаются не нормальные граждане "украины", а бандеровцы-свидомиты. :-)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пять лет назад мы в Крыму уже приняли свое решение. Оно просто и понятно: "Крым - это Россия!". Этим все сказано
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2 из 8 ответов | показать все
CARGO 100
CARGO 100
Виня Ксения, "на твое решение всем насрать" ... А ведь хорошо - туалетная бумага в достатке, канализация работает ... Кого волнует сколько ты серишь от паники?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ящик Геннадий, кугут вонючий - как хорошо сказали: ЧУЖОЕ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ! :-) А ВСЯ "внаукраина" составлена из ЧУЖИХ земель: России, Польши, Венгрии, Румынии... Вы, кугуты, своровали ВСЁ... :-(
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1
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