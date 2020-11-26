Росія хоче мінімізувати роль "нормандської четвірки" в розв'язанні питання щодо Донбасу, – Гармаш

Юрій Сергієнко Політика 21:26, 26.11.2020 Оновлено: 21:50, 26.11.2020

Росія хоче обговорювати питання щодо Донбасу тільки в рамках Тристоронньої контактної групи і мінімізувати роль "нормандської четвірки".

Про це в ефірі "Еспресо.TV" заявив представник ОРДО в ТКГ Сергій Гармаш. За його словами, мета Москви – суб’єктивізувати ОРДЛО.

"Нехай Росія представить свій план, який буде напрацьовано в результаті компромісу цих двох планів", – зазначив Гармаш.

Але, на його думку, Москва не хоче брати на себе відповідальність, тому що її мета – не розв'язання конфлікту.

"Росія хоче суб’єктивізувати ОРДЛО. Для того, щоб не просто уникнути відповідальності за рішення, які ухвалюватимуться на ТКГ, а для зниження ролі "нормандської четвірки". Щоб питання Донбасу розв'язувалося на більш комфортному для неї майданчику, у ТКГ, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини та Франції", – пояснив Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 25 листопада запропонував провести зустріч лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року.

Водночас під час переговорів російська сторона наполягала на розгляді документа, поданого "Л/ДНР", чим викликала гнів із боку зазвичай спокійного Кравчука.

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