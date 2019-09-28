"Росія – ГУЛАГ": суть режиму Путіна розкрили в яскравій карикатурі

Український художник Андрій Петренко намалював нову карикатуру, в якій розкрив суть режиму президента Росії Володимира Путіна.

Петренко опублікував її на своїй сторінці в Twitter. На малюнку можна побачити ноги людини у формі зі зброєю, залиті кров'ю.

Чоловік стоїть на піднесенні з кривавим написом: "Можемо повторити".

"Росію також неможливо уявити без ГУЛАГу, як США без Macdonald's", – підписав карикатуру Петренко.

Нагадаємо, що орган ГУЛАГ (Головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і місць ув'язнення) був підрозділом НКВД СРСР, який керував системою виправно-трудових таборів в 1934-1960 роках.

ГУЛАГ був одним з головних органів системи політичних репресій СРСР.

"Вся Росія – один суцільний ГУЛАГ", – прокоментував карикатуру юзер з красномовним ніком "Діма Медведєв".

Скріншот twitter.com/PetrenkoAndryi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець показав суть СРСР в яскравій карикатурі. На малюнку зображено дві відірвані людські руки, насаджені на колючий дріт.

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