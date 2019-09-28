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28 вересня • оновлено в 18:36
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/ Політика

"Росія – ГУЛАГ": суть режиму Путіна розкрили в яскравій карикатурі

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Український художник Андрій Петренко намалював нову карикатуру, в якій розкрив суть режиму президента Росії Володимира Путіна.

Петренко опублікував її на своїй сторінці в Twitter. На малюнку можна побачити ноги людини у формі зі зброєю, залиті кров'ю.

Чоловік стоїть на піднесенні з кривавим написом: "Можемо повторити".

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"Росію також неможливо уявити без ГУЛАГу, як США без Macdonald's", – підписав карикатуру Петренко.

Нагадаємо, що орган ГУЛАГ (Головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і місць ув'язнення) був підрозділом НКВД СРСР, який керував системою виправно-трудових таборів в 1934-1960 роках.

ГУЛАГ був одним з головних органів системи політичних репресій СРСР.

"Вся Росія – один суцільний ГУЛАГ", – прокоментував карикатуру юзер з красномовним ніком "Діма Медведєв".

Скріншот

Скріншот

twitter.com/PetrenkoAndryi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець показав суть СРСР в яскравій карикатурі. На малюнку зображено дві відірвані людські руки, насаджені на колючий дріт.

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Особи
Володимир Путін Андрій Петренко
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Самое главное,"Про це говорять 57 осіб" Бгг
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70rus xxx
70rus xxx
Сразу вспомнил карикатуру американского художника,где он страны изобразил в виде животных.Там Франция лиса,Россия- медведь,и тд.Украину изобразил в виде кучки гомна.Вот то был юмор.Бгг
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Для paгyлячьей биомассы! Есть такое понятие как ИЧР - индекс человеческого развития. Так вот у России этот индекс "очень высокий", она в компании с самыми развитыми странами мира, а теперь посмотрите, с кем в компании Украина. И покройтесь позором.
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Тисячний Богдан
Тисячний Богдан
Кристина Стефанова, ахахахаха - защищать кровавое наследие таким образом это сильно
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