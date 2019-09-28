"Росія – ГУЛАГ": суть режиму Путіна розкрили в яскравій карикатурі

Український художник Андрій Петренко намалював нову карикатуру, в якій розкрив суть режиму президента Росії Володимира Путіна.
Петренко опублікував її на своїй сторінці в Twitter. На малюнку можна побачити ноги людини у формі зі зброєю, залиті кров'ю.
Чоловік стоїть на піднесенні з кривавим написом: "Можемо повторити".
"Росію також неможливо уявити без ГУЛАГу, як США без Macdonald's", – підписав карикатуру Петренко.
# Росію також неможливо уявити без # ГУЛАГ 'а,- #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) 28 вересня 2019 р.
як # США без #Macdonald 's .. https://t.co/YlH1uxdWBz # карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/yuZ4LnEDzR
Нагадаємо, що орган ГУЛАГ (Головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і місць ув'язнення) був підрозділом НКВД СРСР, який керував системою виправно-трудових таборів в 1934-1960 роках.
ГУЛАГ був одним з головних органів системи політичних репресій СРСР.
"Вся Росія – один суцільний ГУЛАГ", – прокоментував карикатуру юзер з красномовним ніком "Діма Медведєв".
Скріншот
twitter.com/PetrenkoAndryi
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець показав суть СРСР в яскравій карикатурі. На малюнку зображено дві відірвані людські руки, насаджені на колючий дріт.
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