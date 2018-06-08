Росія готується відмовитися від Донбасу: названа причина

Для Росії окуповані території Донбасу перетворилися в дорогий "чемодан без ручки".

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів нардеп і координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

За його словами, саме тому Кремль прагне ліквідувати принаймні найбільш затратні корупційні схеми, пов'язані з керівниками так званих "ДНР-ЛНР".

Нардеп вважає, що Росія не має наміру витрачати на окуповані райони Донбасу кошти, які йшли туди в 2015-2016 роках, і прагне скоротити корупційні витрати.

"Чим це викликано, згадуючи, знову-таки, паливну кризу? Думаю, що для Росії Донбас стає тією самою валізою без ручки, яким став Крим. Від нього Росія, ясна річ, не може відмовитися, оскільки вже офіційно заявила про те, що це її територія. Ми також розуміємо, що Путін не готовий і не збирається йти з Донбасу, але, з іншого боку, витрачати ті ресурси, які Росія витрачала на утримання ОРДЛО в 2015-2016 роках, для Кремля видається марним. Вони вже прекрасно розуміють : основна частина цих коштів, починаючи з фінансів их і закінчуючи матеріально-технічним постачанням, просто розкрадається. Причому відбувається це на всіх рівнях, починаючи з вищого, а найбільшої шкоди завдають саме ті схеми, які були збудовані "керівництвом" "ЛНР", тобто Плотницьким, і "ДНР", тобто Захарченком" , - підкреслює експерт.

Нагадаємо, раніше Тимчук розповів, що задумав Путін в Азовському морі.