"Росія готується до поглинання Донбасу": Цимбалюк розкусив новий план Кремля

У Росії готуються заходи для поглинання тимчасово окупованої території Донбасу.

Перші кроки можуть бути зроблені вже після виборів президента України, які відбудуться 31 березня, заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Тут, в Росії, готують подальші кроки щодо поглинання окупованих частин Донбасу. І якісь рішення будуть оголошені відразу після виборів (президента України. — Ред.)", — сказав журналіст.

За його словами, наразі РФ лише звинувачує в усьому Україну.

"Донбас — це не Сирія. Тут російські фахівці не поспішають приходити на допомогу... Ааа, їх немає. Така офіційна версія. Знаєте, це як з ховрахом в одному російському фільмі: "Ти його бачиш, ховраха? Ні? А він є!". Спочатку росіяни над цією територією встановили воєнний, потім інформаційний, потім фінансовий та економічний контроль", — зазначив Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Він зазначив, що офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова розповідає, що жителі непідконтрольної Україні частини Донбасу їм пишуть і запитують: "Що далі?".

"Люди, напевно, хочуть знати, що раз ви цю територію контролюєте, раз ви її захопили і йти не збираєтеся, а вибити вас немає ніякої можливості, то час подумати про душу і сумління — захопили, так годуйте цю територію (тимчасово окуповану частину Донбасу. — Ред.) — вкладайте туди більше грошей. А як ви хотіли? Приїхати, розграбувати край і потім що, зробити вигляд, що все так і було? Ви що, зовсім ку-ку?" — зазначив журналіст.

На думку Цимбалюка, за кілька років окупанти можуть висунути Україні претензії, як це було із захопленим Кримом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Цимбалюк заявив, що Україна має лише два шляхи повернення тимчасово окупованих Криму і частини Донбасу.

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