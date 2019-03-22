"Росія готова до вторгнення!" Порошенко звернувся до церков із проханням перед виборами

Президент України Петро Порошенко звернувся до Всеукраїнській Раді Церков із проханням закликати до проведення виборів без насильства і нагадав про наявну загрозу масштабного вторгнення з боку Росії.

"Я був би вам дуже вдячний, якби Всеукраїнська Рада Церков закликала провести вибори без насильства. Провести вибори у мирі і спокої. Ваш заклик до суспільної злагоди обов'язково буде почуто. Цей заклик міг би бути доповнений молитвами за перемогу, мир і єдність в Україні", — заявив він на зустрічі з членами Ради і релігійних організацій, повідомляє його прес-служба.

За словами глави держави, вибори — це випробування для будь-якої держави, а особливо для суспільства, яке перебуває у стані війни і на кордоні якого перебувають російські дивізії, готові до вторгнення.

Петро Порошенко Прес-служба глави держави

Порошенко зазначив, що з боку Кремля це називається гібридна війна, і його посланці не просто атакують нашу країну на сході, незаконно анексували Крим, а й ведуть активну інформаційну війну, несуть фейкові новини, брехню, розбрат і ненависть.

Прохання Порошенка отримало відгук. Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав запевнив: "Ми разом з українськими волонтерами, добровольцями сказали: ні насильству під час виборів".

Зі свого боку президент також звернув увагу на важливість продовження стратегії партнерства держави і релігійних організацій та запевнив у дотримані всіх прав і свобод громадян в Україні, зокрема і релігійної свободи.

Митрополит Епіфаній і Петро Порошенко Прес-служба глави держави

Глава держави також зазначив, що Кремль прагне дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема і в релігійній сфері. Він застеріг, що під час виборів це питання набуває ще більшої актуальності: "Нам треба бачити всі ризики і загрози, ставки на цих виборах, які дуже добре знає Путін. Знає і хоче очорнити і принизити в очах все зроблене за ці п'ять років, розколоти українську єдність".

Зі свого боку митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній зазначив: "Ми вдячні Богу за те, що ми маємо цілісну українську державу. І ми, завдяки вашій наполегливій праці, маємо свою потужну українську армію".

"Ми віримо, що і надалі з Божою поміччю ми будемо рухатися в напрямку нашої єдності", — зазначив предстоятель ПЦУ.

Петро Порошенко на зустрічі з представниками церков Прес-служба глави держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні 31 березня.

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