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"Росія готова до вторгнення!" Порошенко звернувся до церков із проханням перед виборами

2.3тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко звернувся до Всеукраїнській Раді Церков із проханням закликати до проведення виборів без насильства і нагадав про наявну загрозу масштабного вторгнення з боку Росії.

"Я був би вам дуже вдячний, якби Всеукраїнська Рада Церков закликала провести вибори без насильства. Провести вибори у мирі і спокої. Ваш заклик до суспільної злагоди обов'язково буде почуто. Цей заклик міг би бути доповнений молитвами за перемогу, мир і єдність в Україні", — заявив він на зустрічі з членами Ради і релігійних організацій, повідомляє його прес-служба.

За словами глави держави, вибори — це випробування для будь-якої держави, а особливо для суспільства, яке перебуває у стані війни і на кордоні якого перебувають російські дивізії, готові до вторгнення.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба глави держави

Порошенко зазначив, що з боку Кремля це називається гібридна війна, і його посланці не просто атакують нашу країну на сході, незаконно анексували Крим, а й ведуть активну інформаційну війну, несуть фейкові новини, брехню, розбрат і ненависть.

Прохання Порошенка отримало відгук. Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав запевнив: "Ми разом з українськими волонтерами, добровольцями сказали: ні насильству під час виборів".

Зі свого боку президент також звернув увагу на важливість продовження стратегії партнерства держави і релігійних організацій та запевнив у дотримані всіх прав і свобод громадян в Україні, зокрема і релігійної свободи.

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Митрополит Епіфаній і Петро Порошенко

Митрополит Епіфаній і Петро Порошенко

Прес-служба глави держави

Глава держави також зазначив, що Кремль прагне дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема і в релігійній сфері. Він застеріг, що під час виборів це питання набуває ще більшої актуальності: "Нам треба бачити всі ризики і загрози, ставки на цих виборах, які дуже добре знає Путін. Знає і хоче очорнити і принизити в очах все зроблене за ці п'ять років, розколоти українську єдність".

Зі свого боку митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній зазначив: "Ми вдячні Богу за те, що ми маємо цілісну українську державу. І ми, завдяки вашій наполегливій праці, маємо свою потужну українську армію".

"Ми віримо, що і надалі з Божою поміччю ми будемо рухатися в напрямку нашої єдності", — зазначив предстоятель ПЦУ.

Петро Порошенко на зустрічі з представниками церков

Петро Порошенко на зустрічі з представниками церков

Прес-служба глави держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні 31 березня.

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Особи
Петро ПорошенкоМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
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