Росія дивиться на Україну і Грузію як на частину імперії, – Вашадзе

Україну і Грузію об'єднує те, що Росія, як і раніше, дивиться на них як на невід'ємну частину своєї "імперії" й не має наміру відмовлятися від неї.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Грузії та колишній кандидат у президенти Григол Вашадзе в інтерв'ю "Гордону". За його словами, без цих двох країн Москва не може мріяти про відродження СРСР.

"Ви знаєте, наша трагедія – що Грузії, що України – хоча я одразу повинен вам зізнатися, що я Україну, на превеликий жаль, знаю дуже погано, – якраз у тому й полягає, що в Кремлі є константа, це не обговорюється, що без України, меншою мірою без Грузії та ще кількох пострадянських держав Російську імперію – називайте це Російською імперією, Радянським союзом – не відродити. Це жахливо. Тому що на тебе дивляться не як на умовний Люксембург, а як на об'єкт своїх домагань", – вважає дипломат.

Вашадзе вважає, що саме такі імперські погляди країни-агресора і є причиною всіх бід України і Грузії. Адже протягом усієї історії Росія завжди відстає від них на один крок і не може з цим змиритися.

"Ось я прожив із 1976-го до 2004 року в Росії. У мене російська – рідна мова. Я розмовляв неодноразово з людьми, які були в російській владі або були дуже близькі до російської влади. І щоразу в них вимоги до Грузії відставали від реальності. Спершу вони не хотіли незалежності. Тобто "Балтію можна відпустити, тому що вони не свої, не наші. А ось Грузію і Україну – в жодному разі", – пояснив ексглава МЗС Грузії.

Нагадаємо, прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що Росія повинна припинити агресію й вивести свої війська з окупованих територій Грузії, а також надати туди безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

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