Росія дивиться на Україну і Грузію як на частину імперії, – Вашадзе

Україну і Грузію об'єднує те, що Росія, як і раніше, дивиться на них як на невід'ємну частину своєї "імперії" й не має наміру відмовлятися від неї.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Грузії та колишній кандидат у президенти Григол Вашадзе в інтерв'ю "Гордону". За його словами, без цих двох країн Москва не може мріяти про відродження СРСР.

"Ви знаєте, наша трагедія – що Грузії, що України – хоча я одразу повинен вам зізнатися, що я Україну, на превеликий жаль, знаю дуже погано, – якраз у тому й полягає, що в Кремлі є константа, це не обговорюється, що без України, меншою мірою без Грузії та ще кількох пострадянських держав Російську імперію – називайте це Російською імперією, Радянським союзом – не відродити. Це жахливо. Тому що на тебе дивляться не як на умовний Люксембург, а як на об'єкт своїх домагань", – вважає дипломат.

Вашадзе вважає, що саме такі імперські погляди країни-агресора і є причиною всіх бід України і Грузії. Адже протягом усієї історії Росія завжди відстає від них на один крок і не може з цим змиритися.

"Ось я прожив із 1976-го до 2004 року в Росії. У мене російська – рідна мова. Я розмовляв неодноразово з людьми, які були в російській владі або були дуже близькі до російської влади. І щоразу в них вимоги до Грузії відставали від реальності. Спершу вони не хотіли незалежності. Тобто "Балтію можна відпустити, тому що вони не свої, не наші. А ось Грузію і Україну – в жодному разі", – пояснив ексглава МЗС Грузії.

Нагадаємо, прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що Росія повинна припинити агресію й вивести свої війська з окупованих територій Грузії, а також надати туди безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше український журналіст Павло Казарін заявив, що імперські апетити Москви визначать і долю Білорусі. Навіть якщо зараз протести там не мають проєвропейських настроїв, із часом країна повністю повторить шлях України.

На його думку, Росія не дозволить вийти зі своєї орбіти впливу ще одній державі. Саме це і змусить білорусів змінити вектор розвитку й забути міф про "братні народи".

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