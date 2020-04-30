Росія – агресорка: Рада ухвалила важливу постанову і закликала до продовження санкцій

Верховна Рада України ухвалила постанову №3068 про засудження збройної агресії Російської Федерації проти України, окупації Криму, Севастополя, ОРДЛО і політичних репресій проти громадян України.

Цей документ адресований парламентам іноземних держав і парламентським асамблеям міжнародних організацій. За нього на позачерговому пленарному засіданні парламенту віддали голоси 309 нардепів.

Підсумки голосування Скріншот відео

Наголосимо, що постанову підтримали представники усіх партій, крім "Опозиційної платформи – За життя".

Підсумки голосування Скріншот відео

"Затвердити Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та закликати до звільнення політичних в’язнів – громадян України", – сказано в документі.

Агресія Росії проти України Politeka

Також перед голосуванням нардепи звернулися до зарубіжних партнерів України із закликом не допустити скасування санкцій проти країни-окупантки Росії, введених через її злочини проти суверенітету нашої країни.

Парламентарії також висловили надію на те, на РФ посилять зовнішній тиск з метою припинення її збройної агресії проти України, виконання відповідних рішень міжнародних організацій та міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій і повернення Росії в міжнародне правове поле.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в доповіді брюссельської Міжнародної кризової групи (ICG), яка була опублікована 28 квітня, заявили, що зняття санкцій з Росії нібито зупинить війну на Донбасі. Крім того в документі запропонували не постачати Україні озброєння, якщо воно "не змінить баланс сил".