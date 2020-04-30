Росія – агресорка: Рада ухвалила важливу постанову і закликала до продовження санкцій
Верховна Рада України ухвалила постанову №3068 про засудження збройної агресії Російської Федерації проти України, окупації Криму, Севастополя, ОРДЛО і політичних репресій проти громадян України.
Цей документ адресований парламентам іноземних держав і парламентським асамблеям міжнародних організацій. За нього на позачерговому пленарному засіданні парламенту віддали голоси 309 нардепів.
Наголосимо, що постанову підтримали представники усіх партій, крім "Опозиційної платформи – За життя".
"Затвердити Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та закликати до звільнення політичних в’язнів – громадян України", – сказано в документі.
Також перед голосуванням нардепи звернулися до зарубіжних партнерів України із закликом не допустити скасування санкцій проти країни-окупантки Росії, введених через її злочини проти суверенітету нашої країни.
Парламентарії також висловили надію на те, на РФ посилять зовнішній тиск з метою припинення її збройної агресії проти України, виконання відповідних рішень міжнародних організацій та міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій і повернення Росії в міжнародне правове поле.
Як повідомлявOBOZREVATEL, в доповіді брюссельської Міжнародної кризової групи (ICG), яка була опублікована 28 квітня, заявили, що зняття санкцій з Росії нібито зупинить війну на Донбасі. Крім того в документі запропонували не постачати Україні озброєння, якщо воно "не змінить баланс сил".