Росія – агресор і має відповісти за війну на Донбасі: Княжицький зробив гучну заяву

Росія – агресор, ініціатор і сторона конфлікту на Донбасі. І саме їй нести відповідальність за військові дії.

Про це сказав народний депутат від фракції " Європейська солідарність" Микола Княжицький в ефірі телеканалу "Прямий". За його словами, жоден український громадянин, патріот держави ніколи не повинен іти на те, щоб підтримувати визнання стороною конфлікту ставлеників і васалів Москви.

"Сторони конфлікту – це агресор, Російська Федерація, і Україна. Так, це сторони конфлікту. Це конфлікт, який виник з ініціативи Російської Федерації, яка розв’язала війну і від якої ми захищаємо нашу землю. Ніяких інших сторін конфлікту, ніяких маріонеток, які потім очолюють російські регіони і є громадянами Росії, не існує. Росія хоче, щоб з неї зняли санкції", – заявив політик.

Княжицький заявив, що Росія має понести відповідальність за війну на Донбасі

Княжицький зазначив, що Росія обдурила сама себе, вийшовши з ОПЕК, сподіваючись на те, що ціна на нафту не буде настільки знижена, що саудити знизять ціну, а Росія зможе продавати за тією ціною, за якою вона і продавала, але потрапила в халепу.

"Фактично в Росії немає коштів для того, щоб утримувати ті ціни на нафту, які є. І ще більше Росія зацікавлена в тому, щоб максимально швидко були зняті санкції. Санкції можна зняти, коли сказати, що "их там нет", "России там нет". І тоді вигадати ці сторони конфлікту і посилювати агресора", – додав народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

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