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13 березня • оновлено в 14:59
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Росія – агресор і має відповісти за війну на Донбасі: Княжицький зробив гучну заяву

3.1т
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Росія – агресор, ініціатор і сторона конфлікту на Донбасі. І саме їй нести відповідальність за військові дії.

Про це сказав народний депутат від фракції " Європейська солідарність" Микола Княжицький в ефірі телеканалу "Прямий". За його словами, жоден український громадянин, патріот держави ніколи не повинен іти на те, щоб підтримувати визнання стороною конфлікту ставлеників і васалів Москви.

"Сторони конфлікту – це агресор, Російська Федерація, і Україна. Так, це сторони конфлікту. Це конфлікт, який виник з ініціативи Російської Федерації, яка розв’язала війну і від якої ми захищаємо нашу землю. Ніяких інших сторін конфлікту, ніяких маріонеток, які потім очолюють російські регіони і є громадянами Росії, не існує. Росія хоче, щоб з неї зняли санкції", – заявив політик.

Княжицький заявив, що Росія має понести відповідальність за війну на Донбасі

Княжицький заявив, що Росія має понести відповідальність за війну на Донбасі

Княжицький зазначив, що Росія обдурила сама себе, вийшовши з ОПЕК, сподіваючись на те, що ціна на нафту не буде настільки знижена, що саудити знизять ціну, а Росія зможе продавати за тією ціною, за якою вона і продавала, але потрапила в халепу.

"Фактично в Росії немає коштів для того, щоб утримувати ті ціни на нафту, які є. І ще більше Росія зацікавлена в тому, щоб максимально швидко були зняті санкції. Санкції можна зняти, коли сказати, що "их там нет", "России там нет". І тоді вигадати ці сторони конфлікту і посилювати агресора", – додав народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Микола Княжицький
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да засуньте этого Капитана Очевидность плашмя куда-нибудь. Как муха на липкое лезет, так и оно поётся своей физиономией профана торговать с умным видом
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, Р/А/ГУЛЯМ ХАНА, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Кончится все тем, что никто с Украиной разговаривать не будет - все будут решать без нее и за нее. Потому что договариваться с невменяемыми бессмысленно - их надо ставить перед фактом... ставить р...ком....
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