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14 вересня • оновлено в 11:45
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"Росія – агресор, але..." Гончарук зробив дивну заяву про війну

5.3т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України заявив, що Росія, безумовно є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід.

У зв'язку з цим єдиним способом відповіді на збройну агресію є боротьба за те, щоб Україна стала успішною. Таке дивне бачення проблеми війни на сході глава уряду озвучив, виступаючи на форумі YES в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотів би поділитися з вами своїми думками, але я боюся, що це може зашкодити якимось процесам, які відбуваються. Єдине, що можу сказати, що для мене особисто Росія як держава – це агресор. Тут немає ніяких питань. Наші погляди з часів Майдану ніяк не змінилися. Але це ніяк не скасовує того, що Росія – це наш найбільший сусід. І просто потрібно зрозуміти, як співіснувати з цією великою країною в подальшому", – висловився Гончарук.

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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

"24 канал"

"Ми маємо намір бути дуже прагматичними. Ми думаємо, що найкраща відповідь будь-якому агресорові – це власний успіх. І нам потрібно продемонструвати, що ми успішні. Ми як уряд точно будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. І це лише одна симетрична відповідь будь-якої агресії зараз. Інші сценарії я зараз би не хотів коментувати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук назвав п'ять першочергових завдань для уряду на найближчі п'ять років. Серед них – створити 1 млн робочих місць і підвищувати ВВП на 5-7% щороку.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Форум YES
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Россия агрессор, но Украине не стоит забывать, что Запад - не друг. У Украины с Россией были отношения по типу как у Британии или Каналы со штатами. А получили что взамен? Деиндустриализацию, нищету, развал страны, массовое бегство из страны населения, чудовищную коррупцию, долговую удавку и открытое внешнее управление ввиде назначения даже западных министров в правительство страны, и це незалежнiсть?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сами на майдане все это начали, своими руками оттолкнули Крым и Донбасс, плата за это будет непосильной для Украины. Все только начинается.
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, ахахаха, тебе троляка российская не верят даже буряты....
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