"Росія – агресор, але..." Гончарук зробив дивну заяву про війну

Прем'єр-міністр України заявив, що Росія, безумовно є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід.

У зв'язку з цим єдиним способом відповіді на збройну агресію є боротьба за те, щоб Україна стала успішною. Таке дивне бачення проблеми війни на сході глава уряду озвучив, виступаючи на форумі YES в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотів би поділитися з вами своїми думками, але я боюся, що це може зашкодити якимось процесам, які відбуваються. Єдине, що можу сказати, що для мене особисто Росія як держава – це агресор. Тут немає ніяких питань. Наші погляди з часів Майдану ніяк не змінилися. Але це ніяк не скасовує того, що Росія – це наш найбільший сусід. І просто потрібно зрозуміти, як співіснувати з цією великою країною в подальшому", – висловився Гончарук.

Олексій Гончарук "24 канал"

"Ми маємо намір бути дуже прагматичними. Ми думаємо, що найкраща відповідь будь-якому агресорові – це власний успіх. І нам потрібно продемонструвати, що ми успішні. Ми як уряд точно будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. І це лише одна симетрична відповідь будь-якої агресії зараз. Інші сценарії я зараз би не хотів коментувати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук назвав п'ять першочергових завдань для уряду на найближчі п'ять років. Серед них – створити 1 млн робочих місць і підвищувати ВВП на 5-7% щороку.

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