Народні депутати від "Опозиційною платформи – за життя" вирішили закрила очі на новий закон про повну загальну середню освіту.

У четвер, 16 січня, документ був прийнятий Верховною Радою 327 голосами, проте члени ОПЗЖ, які вважають його "злочинним", раптово "утрималися" на голосуванні, давши лише три голоси "проти", але два "за".

Як нардепи від ОПЗЖ голосували за закон про повну загальну середню освіту

При цьому вже 17 січня один з лідерів фракції і кум глави РФ Віктор Медведчук різко розкритикував прийнятий закон, заявивши, що він "грубо порушує п'ять статей Конституції України".

"Це політика дискримінації російської мови, політика дискримінації російськомовного населення, це фактично те, що було попереднім злочинним режимом введено в ранг державної політики, я маю на увазі дискримінацію російської мови і російськомовного населення, яка триває при сьогоднішній владі", – обурився він.

Медведчук і Ко підставили РФ

OBOZREVATEL докладно розповідав, в чому суть нового закону про повну загальну середню освіту, який дозволить ввести широкий перелік новацій.

Також раніше Верховна Рада України прийняла новий закон про вдосконалення вищої освіти.

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