Російського дипломата в ООН звинуватили у фейку про Донбас: розгорілася суперечка

Заступник постпреда Росії при ООН в Женеві (Швейцарія) Олександр Алімов опублікував в мережі фейкове фото, нібито із загиблою на Донбасі дівчинкою.

На брехнюя вказав представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, який повідомив про фейк в Twitter.

Так, Алімов опублікував текст з фото дівчинки, яку назвав Поліна Солодка, яка нібито загинула в Слов'янську в 2014 році.

Twitter \ Олег Ніколаєнко

"Хочете знати, як народжуються російські фейки? Ось, будь ласка. Російський дипломат в Женеві розмістив фотографію дівчинки, яка, за його твердженням, загинула на Донбасі від обстрілів української армії. Насправді ця дівчина на ім'я Анастасія (Луцишина – Ред.) родом з Уссурійська, Росія, яку вбив таксист в 2013 році", – повідомив український дипломат.

Twitter \ Олег Ніколаєнко

Додамо, що в коментарях під постом Перший заступник Постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський розмістив інше фото, де нібито підтверджено, що Поліна Солодка загинула на Донбасі. На знімку показаний меморіал із загиблими іменами дітей, де вказана дівчинка з таким же ім'ям. За словами Полянського, Алімов помилився в фото, знайшовши його в інтернеті.

Twitter \ Дмитро Полянський

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ розкрила правду про пропаганду і переслідуваннях в "Л / ДНР".