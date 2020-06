Російського дипломата в ООН звинуватили у фейку про Донбас: розгорілася суперечка

Заступник постпреда Росії при ООН в Женеві (Швейцарія) Олександр Алімов опублікував в мережі фейкове фото, нібито із загиблою на Донбасі дівчинкою.

На брехнюя вказав представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, який повідомив про фейк в Twitter.

Так, Алімов опублікував текст з фото дівчинки, яку назвав Поліна Солодка, яка нібито загинула в Слов'янську в 2014 році.

"Хочете знати, як народжуються російські фейки? Ось, будь ласка. Російський дипломат в Женеві розмістив фотографію дівчинки, яка, за його твердженням, загинула на Донбасі від обстрілів української армії. Насправді ця дівчина на ім'я Анастасія (Луцишина – Ред.) родом з Уссурійська, Росія, яку вбив таксист в 2013 році", – повідомив український дипломат.

Додамо, що в коментарях під постом Перший заступник Постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський розмістив інше фото, де нібито підтверджено, що Поліна Солодка загинула на Донбасі. На знімку показаний меморіал із загиблими іменами дітей, де вказана дівчинка з таким же ім'ям. За словами Полянського, Алімов помилився в фото, знайшовши його в інтернеті.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.



Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to 🇺🇦 army shelling.



In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW