Радзіховський сказав, коли Україна отримає шанс повернути Донбас

Процес повернення окупованого Донбасу під контроль України можливий тільки після відходу з поста президента Росії нинішнього лідера Володимира Путіна.

Таку думку OBOZREVATEL висловив російський публіцист Леонід Радзіховський, коментуючи річницю з дня останньої зустрічі в "нормандському форматі" поміж лідерами України, Франції, Німеччини та Росії.

"У Росії зараз немає ні можливості щось змінювати щодо Донбасу – ні приєднувати його до себе, ні розширювати військові дії на території України. Ніхто з українських президентів, хто б це не був, теж нічого не може зробити. Ситуація може змінитися лише після відходу Путіна, якщо Росія намагатиметься відновити відносини з Євросоюзом. Цей процес не за горами, до речі", – зазначив він.

За словами Радзіховського, нинішнє відносне затишшя на Донбасі нерозривно пов'язане з пандемією COVID-19, а російське керівництво зосередилося на внутрішній політиці.

"У Росії таке твориться, люди вмирають, карантини, усе всіх дратує, психологічно важко, дивно було б, якби в цей час Путін говорив про Донбас. Це було б сприйнято як ознака його неадекватності. Тому його байдужість цілком зрозуміла", – підсумував він.

Про успіхи переговорів у "нормандському форматі" читайте в матеріалі OBOZREVATEL "Зеленський давав Путіну рік, час уже минув: чого домоглися на Донбасі й що буде далі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк розповів про успішні результати саміту в "нормандському форматі" щодо розв'язання конфлікту на Донбасі.