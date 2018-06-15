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"Російський Крим": в Кремлі відреагували на "одкровення" Трампа

2.4тЧитати новину російською

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію ЗМІ про заяви Дональда Трампа про приналежності окупованого Криму, заявивши, що судити про достовірність цих публікацій важко.

"Така кількість брехливих новин, що я не став би ніяк коментувати, тому що ми не знаємо, наскільки вони достовірні", - процитував спікера Кремля ТАСС.

Пєсков заявив, що "ні ми, ні ви не були присутні на цих закритих зустрічах "Великої сімки", і ми не можемо судити про ступінь достовірності цих новин".

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Відповідаючи на питання про те, чи можна в цілому зазначити позитивні тенденції в налагодженні відносин РФ і США, прес-секретар зазначив, що "поки, напевно, рано про це говорити".

"Але сам по собі підхід, що навіть найгостріші проблеми слід вирішувати в рамках діалогу, абсолютно кореспондується з тією переконаністю, про яку неодноразово заявляв президент Володимир Путін", - додав представник Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше речник МЗС Мар'яна Беца заявила, що Україна не буде реагувати на слова Трампа. А міністр Клімкін виправдав Трампа.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особи
Дональд ТрампДмитро Пєсков
Місце
Росія
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Русский Солдат
Русский Солдат
Свидомое стадо не успокоится и будет стоять в луже мочи, пока Хозяин лично не опровергнет эти утверждения, а если подтвердит, то они и обосрутся туда же.
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