"Російський Крим": Україна відмовилася реагувати на слова Трампа

Україна не буде офіційно реагувати на повідомлення в ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп нібито заявив про "російський Крим".

Про це прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца сказала в коментарі журналістам, передає УНІАН.

"Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Мені відомо, що Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація відсутня у них", - сказала Беца.

Нагадаємо, напередодні американське видання BuzzFeed News з посиланням на власні джерела стверджує, що Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" сказав світовим лідерам, що "Крим - російський, тому що все там кажуть по-російськи".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до G8 .