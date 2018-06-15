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"Російський Крим": Україна відмовилася реагувати на слова Трампа

1.7тЧитати новину російською

Україна не буде офіційно реагувати на повідомлення в ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп нібито заявив про "російський Крим".

Про це прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца сказала в коментарі журналістам, передає УНІАН.

"Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Мені відомо, що Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація відсутня у них", - сказала Беца.

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Нагадаємо, напередодні американське видання BuzzFeed News з посиланням на власні джерела стверджує, що Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" сказав світовим лідерам, що "Крим - російський, тому що все там кажуть по-російськи".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до G8 .

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство закордонних справ України
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Только попробуйте что-нить на Трампушу тявкнуть, бандерлоги!
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Обтекайте, хохлатые.
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4
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