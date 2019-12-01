"Російський дурень!" Аваков висміяв людину Путіна через "наступ" на Україну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозами голови Державної Думи РФ В'ячеслава Володіна щодо розпаду України.

Відповідний пост із вдячністю він написав на своїй сторінці в Facebook, звернувшись до тих українців, хто не розуміє з першого разу таких "володіних".

"Ще один російський дурень прислав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби із Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може привести до виходу зі складу України низки областей". Від себе – пану Володіну – говорите частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління "русского міру", – написав Аваков.

Аваков посміявся над Володіним

Він також звернувся до "прихильників всепрощення" з української сторони та всіх, хто стверджує, ніби "ми один народ".

"Перечитуйте Володіна. А якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато таких, як я. До ваших послуг – російськомовний український націоналіст Арсен", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володін засудив поведінку української делегації в ООН під час виступу депутата Держдуми від включеного Криму Руслана Бальбека. Також він поскаржився, що націоналізм може призвести до виходу зі складу України низки областей.

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