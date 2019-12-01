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1 грудня • оновлено в 22:08
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"Російський дурень!" Аваков висміяв людину Путіна через "наступ" на Україну

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозами голови Державної Думи РФ В'ячеслава Володіна щодо розпаду України.

Відповідний пост із вдячністю він написав на своїй сторінці в Facebook, звернувшись до тих українців, хто не розуміє з першого разу таких "володіних".

"Ще один російський дурень прислав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби із Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може привести до виходу зі складу України низки областей". Від себе – пану Володіну – говорите частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління "русского міру", – написав Аваков.

Аваков посміявся над Володіним

Аваков посміявся над Володіним

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Він також звернувся до "прихильників всепрощення" з української сторони та всіх, хто стверджує, ніби "ми один народ".

"Перечитуйте Володіна. А якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато таких, як я. До ваших послуг – російськомовний український націоналіст Арсен", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володін засудив поведінку української делегації в ООН під час виступу депутата Держдуми від включеного Криму Руслана Бальбека. Також він поскаржився, що націоналізм може призвести до виходу зі складу України низки областей.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Арсен Аваков В`ячеслав Володін
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Сабаков лает издалека, зная, что ничего не будет. Было бы интересно за ними всеми понаблюдать, если дело дойдет до реальной заварушки. Через сколько часов они будут у польской границы.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Может кто подскажет, Володин, это фамилия или слово обозначающее принадлежность сами знаете кому ?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Русня, такая русня ))) Вечные камлания русни о крахе доллара и распаде Украины, это нечто ))))…когда одна палочка и восемь дырочек победят целое войско, когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе, когда твоего любимого друга подадут на стол с яблоками…Когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею, Украина развалится .)))
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