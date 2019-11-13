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13 листопада • оновлено в 18:15
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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"Російські танки будуть біля Варшави, а НАТО купить собі памперси"

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Коли Ігор Коломойський в інтерв‘ю New York Times заявляє, що "російські танки будуть стояти біля Кракова і Варшави", через що НАТО забруднить собі штани та купить памперси", він же не про Альянс говорить. Це пропозиція до Москви створити новий Варшавський договір на українській землі. Такий собі "отсєль грозіть ми будем шведам". Навіть прайс озвучено. 100 млрд і антиамериканський бенкет на двох буде до ваших послуг. На все це можно було б не звертати уваги, аби не одне "але". Голова МЗС Вадим Пристайко нещодавно теж говорив про те, що у разі зняття санкцій з Росії Україна отримає компенсацію. Здається, що заклики "Путін приді та ввєді" у виконанні Бабусі чинного президента - це вистава "блазень у трону короля".

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Хтось, хто прикидається божевільним дурником, озвучує речі, які президент не наважується сказати самостійно. Жеріновщина як вона є. Єдине цікаво. Що ж таке мало статися, хто ж мав вчепитися у горлянку, щоб всесильний олігарх почав відплясувани "камаринского" на підтанцьвці у вчорашнього корпоративного "вєсєліли"? Клоун у асов, чи ас у клоунів. Так проходить слава міра.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Шо хотела то, жыдовка пыздоглазая ЛОШИНА?))) Беги пока тебя вместе с со свинарником каким-нибудь не продали!)))
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Бєня - виродок, за бабло мать радную продасть, мать його.,..
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