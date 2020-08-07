Серед тисяч новин про Україну на російських та українських маніпулятивних сайтах за минулий тиждень майже не було негативних оцінок призначення Леоніда Кравчука очільником української делегації у мінській тристоронній контактній групі.

Про нього писали або позитивно, або ніяк. Від Леоніда Макаровича чекають компромісів і вже жаліють його - як потенційну “жертву націоналістів”, яким не сподобалося це призначення.

“Націоналістами” і “радикалами” у російських маніпулятивних медіа називають усіх, хто не розділяє думку про “мы же братья”, вважає Крим окупованою територією, війну на Донбасі - російсько-українською чи бодай говорить українською.

А будь-яку критику підтримки російських наративів одразу називають погрозами праворадикалів. Ми бачимо це викривлення понять у щотижневих моніторингах дезінформації. Ось гляньте на дешборді, як викривлюється і розгойдується тема “українського націоналізму”.

То що ж непокоїть “націоналістів” у новій ролі першого президента України?

Можливо те, що Леонід Макарович давно і регулярно “підгодовує” російських маніпуляторів і дезінформаторів своїми коментарями, він постійний гість на проросійських медведчуківських телеканалах, а також на російських політичних шоу. Ще у травні ми публікували результати дослідження присутності Кравчука в українському та російському медіапросторах.

А в січні Ольга Скабєєва, ведуча телепрограми “60 хвилин” на каналі “Росія”, тепло вітала “нашего постоянного эксперта” з днем народження. До речі, він дав інтерв’ю Скабєєвій одразу після свого призначення головним переговорником.

Ще рано робити висновки про ефективність Кравчука у новій якості, але його попередні висловлювання насторожують, оскільки повторюють російські маніпулятивні тези. Наприклад, щодо відновлення водопостачання до Криму чи про “необходимость прямых переговоров с республиками Донбасса”.

Російські дезінформатори взялися захищати Кравчука від “націоналістів”

На російських політичних шоу перший президент України часто виступає зручною мішенню для пропагандистів та приводом для сотень гучних заголовків на зразок "Скабеева заставила Кравчука признать, что политики не должны вмешиваться в историю".

Власне, для того й потрібні українські експерти у російських політичних шоу. Це часто роль блазня і статиста, запрошеного задля створення ілюзії реальної дискусії перед телеаудиторією, гра в піддавки на радість замовникам. Такі собі "хлопчики для биття".

Наші підрахунки показали, що Пушков і Скабєєва регулярно реагують на цитати Кравчука. В 11,5% публікацій, в яких згадують Кравчука, також фігурують їхні прізвища.

На чию користь гратиме Леонід Макарович у статусі очільника перемовин по Донбасу - час покаже.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.