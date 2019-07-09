Російська мова в Донецьку: Гай пояснив небезпеку

Ідея президента України Володимира Зеленського надати жителям окупованого Донецька право вести документообіг російською мовою де-факто – початок процесу федералізації України.

"Щоб надати статус російській мові для окремого регіону, необхідно вносити зміни до Конституції", – зауважив у коментарі OBOZREVATEL офіцер запасу, волонтер, журналіст Мирослав Гай.

Володимир Зеленський 112 Україна

"Зеленський є глибоко некомпетентною і непрофесійною людиною. Що найближче оточення вкладає йому в голову, те він і ретранслює. Своєї експертної думки на будь-яку тему він не має. Можливо, він вважає, що це не проблема – заповнювати бланки і вести документообіг російською", – заявив офіцер.

Він визнав: "Єдине, в чому Зеленський правий – в тому, що це дійсно не проблема. Можливо, він відчуває це інтуїтивно. У нас дійсно ніколи не було проблем з російською мовою. І Зеленський не раз доводив це на своїх концертах – він часто виступав російською".

"Але щоб надати статус російській мові для окремого регіону, необхідно вносити зміни до Конституції. Можливо, потрібно буде прописати, що окремі регіони мають право на самовизначення щодо мови. Це фактично федералізація", – наголосив Гай.

І додав: федералізація України є проміжною метою Кремля на шляху до досягнення стратегічної мети – розвалу української держави.

Як писав OBOZREVATEL, президент Зеленський сказав: "Я думаю, що ми колись припинимо війну, і потрібно дати людям в Донецьку говорити тією мовою, якою вони хочуть. У чому тут проблема? У нас загалом немає цієї проблеми. Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, щоб вони, наприклад, документи могли заповнювати російською мовою, – я не бачу великої проблеми в тому, щоб це обговорити".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся