Закон про мову в Україні можуть змінити: експерти розповіли про можливий статус російської

В Україні можуть переглянути квоти на українську мову на користь російської, так само вона може стати регіональною на окупованому Донбасі в разі деескалації конфлікту в регіоні.

Про це йдеться в статті OBOZREVATEL про можливу зміну мовного закону, на який нещодавно натякнув спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. На думку колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, українські політики можуть погодитися на вимогу Кремля щодо мовного питання за однієї умови.

"Не виключаю, що вони можуть погодитися "на російську мову на Донбасі в обмін на певні поступки росіян у процесі деескалації конфлікту і повернення регіону назад до складу України", – уточнив експолітик.

Варто відзначити, що російські представники постійно вимагають повернути російську мову в навчальний процес в Україні. Для них це питання мінімум. Максимум – це статус російської мови в Україні як другої державної. Час від часу деякі українські політики нагадують про це, подаючи відповідні законопроєкти.

Російська мова Главред

У статті також іде мова про те, що "окрім цього, ініціатива "Слуг народу" (про зміну мовного закону. – ред) обов'язково торкнеться квоти хоча б тому, що "Квартал 95" випускає російськомовний продукт, а колишній фронтмен колективу Володимир Зеленський (навіть ставши главою держави) постійно скаржиться на цей інструмент захисту україномовного продукту.

"Також слід очікувати скасування норм закону, які набирають чинності з 2021 року: іспиту на рівень володіння державною мовою під час отримання українського громадянства і обов'язкове використання української мови в кіно, театрах і музеях та сфері обслуговування. І, звичайно, – офіційний статус російської мови для низки регіонів", – уточнили в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заява спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про можливу зміну Закону про мову могла з'явитися на тлі переговорів України і Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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