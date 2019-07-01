"Зі своєю Оленою російською говори!" Кондратюк різко відреагував на ідею про мову для Донбасу

Відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк різко розкритикував заяву керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо референдуму з російської мови на Донбасі.

В ефірі ObozTV Кондратюк припустив, що Богдану потрібно "опікуватися справами президента, щоб у нього були скріпки, машина заправлена тощо".

"По суті, чи не байдуже, що він сказав? Є в Україні партії, які вважають, що треба дружити з Росією. І що? Дружити, коли вона забрала у нас Крим і воює руками проросійських терористів і регулярних військ проти українських Збройних сил? Чи не байдуже, що вони говорять", – підкреслив телепродюсер.

Кондратюк також нагадав, що в Україні є лише одна державна мова – українська.

"Хто хоче двомовності, може використовувати її де завгодно, але не в державному управлінні. Якщо хочете використовувати російську мову на роботі – не йдіть в управлінці. Я не розумію Авакова, який розмовляє російською мовою, не розумію президента, який іноді дає інтерв'ю на російською мовою. Це його особиста справа – розмовляй зі своєю Лєною російською мовою", – додав він.

tass.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Раніше Богдан заявив, що Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів з Росією.

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