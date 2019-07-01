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"Зі своєю Оленою російською говори!" Кондратюк різко відреагував на ідею про мову для Донбасу

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Відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк різко розкритикував заяву керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо референдуму з російської мови на Донбасі.

В ефірі ObozTV Кондратюк припустив, що Богдану потрібно "опікуватися справами президента, щоб у нього були скріпки, машина заправлена тощо".

"По суті, чи не байдуже, що він сказав? Є в Україні партії, які вважають, що треба дружити з Росією. І що? Дружити, коли вона забрала у нас Крим і воює руками проросійських терористів і регулярних військ проти українських Збройних сил? Чи не байдуже, що вони говорять", – підкреслив телепродюсер.

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Кондратюк також нагадав, що в Україні є лише одна державна мова – українська.

"Хто хоче двомовності, може використовувати її де завгодно, але не в державному управлінні. Якщо хочете використовувати російську мову на роботі – не йдіть в управлінці. Я не розумію Авакова, який розмовляє російською мовою, не розумію президента, який іноді дає інтерв'ю на російською мовою. Це його особиста справа – розмовляй зі своєю Лєною російською мовою", – додав він.

"Зі своєю Оленою російською говори!" Кондратюк різко відреагував на ідею про мову для Донбасу

tass.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗакон про мовиМовний скандал
Особи
Ігор КондратюкАндрій Богдан
Місце
Україна
Теги
російська моваукраїнська мова
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Кондратюк предположил, что Богдану нужно заботиться о делах президента, чтобы у него были скрепки, машина заправлена и так далее" - а почему бы Кондратюку самому не последовать своему совету? Пел бы себе караоке на Майдане, играл бы в "Что? Где? Когда?" (хотя, откровенно говоря, "знаток" из него говённый, хуже, пожалуй, только Козлов). Чего ты, морда, лезешь не в свою парафию? :)
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Скажу просто: лучше бы пел ! Или тоже в депутаты метит как Вакарчук ? Он не понимает президента, который иногда дает интервью на русском языке ? Походи на курсы, в чём проблема ?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
МОВНЮКИ = ТУПЫЕ. :-))) Нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии. Это международное признание тупости мовнюков. :-)))
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