"Росії потрібне криваве побоїще": у Порошенка заявили про провокацію з ветеранами

Обшуки у приміщенні піцерії "Ветерано" - одна з низки подій, яка скерована проти ветеранів АТО і учасників бойових дій, у якій зацікавлена Російська Федерація.

Про це у своєму відеоблозі розповів народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв. Він нагадав, що останнім часом випадків тиску на участників бойових дій побільшало (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Серед них – заява представниці "Слуги народу" Галини Третьякової про те, що учасники бойових дій "проїдають" державну допомогу і воюють заради пільг. Наступне – відведення української армії з позицій, які були відвойовані ціною життя і здоров’я українських героїв – і на фоні цього відверто хамська поведінка Зеленського, який у стилі "тітушки" спілкувався з добровольцями. Далі – відкриття справ проти українських моряків, звільнених з полону.

Володимир Ар'єв

"І ось – обшуки у підприємстві, яке було створене для того, щоб давати ветеранам надію і перспективу на реалізацію у цивільному житті. Це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища", – зауважив політик.

За його словами, усі ці речі викликають роздратування і певним чином провокують ветеранів на те, що вони мають здійснити певну акцію, коли чаша терпіння буде наповнена.

"Найбільше зацікавлена у вибуху в Україні на сьогоднішній день Москва, бо їм треба знімати санкції і показати, що з Україною краще не зв'язуватися, а співпрацювати з РФ. Для цього треба створити видимість, що в Україні щось на кталт кривавого побоїща", - зауважив політик.

Він додав, що на сьогодні треба боротися проти свавілля та збирати факти тиску на український бійців, але "маючи гаряче серце, мати холодну голову і не піддаватися на провокації".

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці 5 листопада, провели обшуки в піцерії Pizza Veterano в Києві, яку заснували ветерани війни на Донбасі.

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