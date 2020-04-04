Для забезпечення захистом українських лікарів Фонд Порошенка та корпорація "РОШЕН" закупили 100 тисяч захисних костюмів, які вже надходять в Україну.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив у прямому ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на телеканалі "Украіна".

Він, зокрема, розповів, що контрактування медичного спорядження відбувається в умовах надзвичайно жорсткої світової конкуренції. Зокрема, частина захисних костюмів, які вже були заброньовані для України в Китаї, перекупили російські представники. Зараз це замовлення виконують постачальники з Південної Кореї. За словами Петра Порошенка, це доводить, що запас медичних товарів та обладнання треба було робити заздалегідь, коли коронавірус ще не охопив увесь світ.

"Господь подарував Україні як мінімум два місяці перед тим, як у нас почався пік епідемії. Зараз він починається. 10 днів тому у нас були лічені хворі, у нас сьогодні – за тисячу хворих. І кількість хворих, яких додається кожного дня, більше сотні. Влада неефективно, м’яко кажучи, використала ці два місяці. Не була створена законодавча база, тоді ще були на складах і ШВЛ, і засоби захисту – зараз цього всього вже немає", – наголосив Порошенко.

"Знаєте, скільки ми законтрактували костюмів? Все, що було в Китаї на 1.5 місяці – 70 тисяч. Зараз наші костюми у зв’язку з піком і попитом перекупають росіяни, платячи вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні ми переорієнтувались і починаємо закуповувати в Кореї 100 тисяч костюмів – мій Фонд і "РОШЕН", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

"Сьогодні на літаку завдяки Петру Олексійовичу – вони закупили 10 тисяч костюмів – вони приїхали, ми допомогли літаком, вони приїхали сюди", – повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Петро Порошенко наголосив, що захист лікарів – це пріоритет номер один для всіх в ситуаціі епідемії.

"Якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидку, надавав послуги, його треба захистити. Бо якщо лікарі протягом першого тижня захворіють – в країні буде катастрофа, бо не буде кому лікувати. Ви знаєте, скільки у нас лікарів-епідеміологів – інфекціоністів, вірусологів? Менше 3 тисяч всього. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах для того, що ми були здатні дати відсіч пандемії", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав оснастити лікарів засобами індивідуального захисту, щоб вони не підчепили коронавірус від хворих пацієнтів.

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