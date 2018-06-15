Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами

За інформацією іспанських ЗМІ, Кріштіану Роналду погодився сплатити 18,8 мільйона євро. Окрім того, він отримає два роки ув'язнення умовно.Зірка мадридського "Реала" Кріштіану Роналду буде змушений сплатити 18,8 мільйонів євро, він також отримає умовний термін ув'язнення - два роки. Про таку домовленість між футболістом та іспанськими податковими органами у п'ятницю, 15 червня, повідомило іспанське видання El Mundo. Під мировою угодою не вистачає лише підпису нового директора податкової служби. Згодом інформацію про домовленість підтвердило й джерело в органах правосуддя Іспанії. За його інформацією, Роналду визнав себе винним в ухилянні від сплати податків у чотирьох випадках. Адвокати Роналду спробують домогтися заміни умовного терміну грошовим штрафом, повідомляє агентство SID.

Інформація про домовленість з'явилася у пресі за кілька годин перед матчем збірних Іспанії та Португалії на Чемпіонаті світу з футболу в Росії.

Нагадаємо, прокуратура Іспанії влітку 2017 року висунула звинувачення Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму 14,7 мільйона євро у період 2011-2014 років. Згідно з висновками прокуратури, нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Роналду 2010 року створив бізнес-схему, що дала йому можливість ухилятися від сплати податків з продажу прав на використання свого зображення. Ідеться про близько 150 мільйонів євро надходжень від продажу прав на зображення, які футболіст упродовж 2011-2014 років, за даними слідчих, приховав від іспанських податківців.

Нагадаємо, суд у Барселоні раніше визнав винним у несплаті податків на суму 4,1 мільйона євро іншу зірку футболу, аргентинського нападника клубу "Барселона" Ліонеля Мессі. Він теж отримав умовний термін у 21 місяць, однак його замінили грошовим штрафом.