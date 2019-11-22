"Готовий піти": Труба назвав дату своєї відставки після скандалу з прослуховуванням

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що готовий піти у відставку, але лише через три роки.

Своєю позицією він поділився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 22 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо стоїть питання про те, чи піду я, – так, але, бажано, через три роки", – сказав Труба після обговорення скандалу з записами розмов у його кабінеті.

Труба назвав дату своєї відставки після скандалу Укрінформ

Процедура конкурсу на посаду директора, за словами Труби, розписана в законі, як і гарантії незалежності ДБР.

Він запевнив, що на даний момент мова йде не про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу. "З приводу перезавантаження – давайте не будемо поспішати. Буде 3 грудня і буде очікуваний результат", – додав Труба.

Директор ДБР також висловив упевненість, що за рік роботи органу вже є чим похвалитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Роман Труба недавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховуючі пристрої.

У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал з ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.

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