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23 листопада • оновлено в 00:32
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"Готовий піти": Труба назвав дату своєї відставки після скандалу з прослуховуванням

1.4т
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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що готовий піти у відставку, але лише через три роки.

Своєю позицією він поділився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 22 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо стоїть питання про те, чи піду я, – так, але, бажано, через три роки", – сказав Труба після обговорення скандалу з записами розмов у його кабінеті.

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Труба назвав дату своєї відставки після скандалу

Труба назвав дату своєї відставки після скандалу

Укрінформ

Процедура конкурсу на посаду директора, за словами Труби, розписана в законі, як і гарантії незалежності ДБР.

Він запевнив, що на даний момент мова йде не про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу. "З приводу перезавантаження – давайте не будемо поспішати. Буде 3 грудня і буде очікуваний результат", – додав Труба.

Директор ДБР також висловив упевненість, що за рік роботи органу вже є чим похвалитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Роман Труба недавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховуючі пристрої.

  • У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

  • Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

  • Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал з ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

  • В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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