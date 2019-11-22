"Уже не повернеться": в "Слузі народу" зробили заяву про ґвалтівника Іванісова

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов, який заявив про припинення членства в політсилі через судимість за сексуальні злочини, вже не зможе повернутися назад.
Таку заяву зробив перший заступник голови фракції і глава однойменної партії Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо НВ".
"Він призупинив участь у фракції. Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути у фракцію, навіть якщо він захоче", – сказав політик.
Корнієнко заявив, що "Слуга народу" не поверне Іванісова
За словами Корнієнка, остаточне рішення щодо Іванісова буде ухвалено 2 грудня – "формалізовано фракцією", як і з виключеними раніше нардепами Ганною Скороход та Антоном Поляковим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував покарання за зґвалтування.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Іванісов має погашену судимість за зґвалтування.
У Генеральній прокуратурі України розповіли, що надана Рябошапкою інформація є непідтвердженою.
Іванісов заявив про замовну провокацію і призупинення членства в "Слузі народу".
З'явилися резонансні документи щодо Іванісова – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування нинішнього парламентаря.
Жертва, зґвалтована депутатом від фракції "Слуга народу", заявила, що над нею знущалася група з чотирьох хлопців, затягнувши в машину.
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