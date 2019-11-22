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22 листопада • оновлено в 19:57
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"Уже не повернеться": в "Слузі народу" зробили заяву про ґвалтівника Іванісова

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов, який заявив про припинення членства в політсилі через судимість за сексуальні злочини, вже не зможе повернутися назад.

Таку заяву зробив перший заступник голови фракції і глава однойменної партії Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо НВ".

"Він призупинив участь у фракції. Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути у фракцію, навіть якщо він захоче", – сказав політик.

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Корнієнко заявив, що "Слуга народу" не поверне Іванісова

Корнієнко заявив, що "Слуга народу" не поверне Іванісова

За словами Корнієнка, остаточне рішення щодо Іванісова буде ухвалено 2 грудня – "формалізовано фракцією", як і з виключеними раніше нардепами Ганною Скороход та Антоном Поляковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував покарання за зґвалтування.

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Іванісов має погашену судимість за зґвалтування.

  • У Генеральній прокуратурі України розповіли, що надана Рябошапкою інформація є непідтвердженою.

  • Іванісов заявив про замовну провокацію і призупинення членства в "Слузі народу".

  • З'явилися резонансні документи щодо Іванісова – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування нинішнього парламентаря.

  • Жертва, зґвалтована депутатом від фракції "Слуга народу", заявила, що над нею знущалася група з чотирьох хлопців, затягнувши в машину.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Роман Іванісов Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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