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21 листопада • оновлено в 10:34
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Роксолана Підласа: поставте гостре питання "слузі народу"

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Гостею програми "Гостре питання" на ObozTV 21 листопада стане народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Роксолана Підласа: поставте гостре питання "слузі народу"

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Роксоланою Підласою сьогодні о 17:30

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Автор
Павло Заяц Павло Заяц
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