Рокірування в адміністрації Трампа: названі плюси для України

Звільнення Дональдом Трампом держсекретаря США Рекса Тіллерсона і призначення на його місце екс-главу ЦРУ Майка Помпео має свої плюси для України.

Як пише в блозі для "Обозревателя" політолог Джейсон Смарт, Помпео, на відміну від Тіллерсона, має явну жорстку позицію щодо Росії.

"Наприклад, він відкрито визнав російське вторгнення: "Росія знову почала агресивну політику, напавши на Україну і окупувавши її". Крім цього, Майк Помпео неодноразово представляв Російську Федерацію як загрозу миру", - пише він.

Політолог зазначає, що це пов'язано з можливим втручанням Кремля в вибори США, на які Помпео закликав дати "сильну відповідь".

"Така позиція по РФ демонструє аналогічність певних поглядів Майка Помпео і України, вказуючи на те, що Україна отримала потенційного авторитетного соратника", - резюмує Смарт.

Як повідомляв "Обозреватель", Трамп звільнив Тіллерсона 13 березня. У той же день він призначив на посаду держсекретаря Помпео.