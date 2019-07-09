"Рок-зірка затьмарить коміка": Reuters передбачило Вакарчуку тріумф в політиці

Фронтмен групи "Океан Ельзи" і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук виставляє себе в якості зміни традиційної політики, ворога корупції і низького рівня життя та має шанси відсунути на задній план президента України Володимира Зеленського.

Про це пише агентство Reuters. За словами журналістів, Вакарчук ще давно висловлював свої плани провести 21 липня парламентські вибори на платформі, яка включає скорочення кількості олігархів, перегляд системи правосуддя і допомогу новаторам. А потім, в травні, сформував свою власну партію "Голос".

Як говориться у статті, співак намагається підключитися до настроїв проти старого формату влади в Україні, які зростають, – це ті ж самі настрої, які у квітні забезпечили комедійному акторові Володимиру Зеленському президентське крісло. Так, Вакарчук виставив себе в якості зміни традиційної політики, ворога корупції і низького рівня життя.

Також, відзначають журналісти, на карту поставлено шанс сформувати уряд країни на передовій протистояння Заходу з Росією після анексії Криму Москвою у 2014 році.

Святослав Вакарчук "Народний Кореспондент"

За словами автора статті, недавнє опитування показало, що Вакарчук може піднятися на третє місце на виборах в парламент, що зробить його потенційним союзником у коаліції, якщо Зеленському не вдасться виграти більшість. Обидві сторони кажуть, що поки рано говорити про зв'язки, але є спільна мова, додають журналісти.

До того ж Вакарчук відмовився від лівих, правих чи центристських політичних ярликів, має відносний брак політичного багажу і хоче дотримуватися програми реформ, необхідної для отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду.

"Для мене МВФ – це як антибіотики. Вам це не подобається, і ви хочете припинити використання якомога швидше, але якщо у вас справжня бактеріальна інфекція, ви вживаєте їх, тому що в іншому випадку вам стане гірше", – говорив Вакарчук.

Важливим плюсом його політики є і прагнення до підтримки Заходу на шляху прогресивних перетворень в Україні. Борцем за інше майбутнє для країни українцям він запам'ятався ще з підтримки Революції Гідності на Євромайдані 2014 року.

"Рефрен однієї з його найвідоміших пісень про кохання "Я не здамся без бою" став скандуванням для протестувальників. Він каже, що обіцянки, зроблені прозахідними політиками, які прийшли до влади після цього повстання, залишаються невиконаними. Якщо Україна стане історією економічного успіху, каже він, це допоможе переконати жителів Донбасу і Криму в тому, що їм краще стати частиною України", – йдеться у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук розповів, як збирається змінити Україну після виборів. Також він пояснив, чому його концерти перед виборами – не агітація.

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