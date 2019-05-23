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/Політика

"Родова травма": журналіст вказав на головну проблему "миру" з Росією

1.9тЧитати матеріал російською

Головна проблема війни України з Росією – це різні бажання країн, як врегулювати конфлікт.

Про це у своєму відеоблозі розповів український журналіст Павло Казарін.

"Європа хоче назад у 2013 рік. Зняти санкції, торгувати з Росією, брати у Москви гроші. У 2013 році не потрібно скидатися на НАТО, боротися з пропагандою і шукати альтернативи російському газу. Україна теж хоче повернутися в 2013-й. Хоче повернути території, відновити контроль над кордоном. У 2013-му не потрібно отримувати похоронки з фронту, витрачатися на армію і воювати з ядерною державою", – пояснив він.

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Однак Казарін підкреслив, що таке неможливо, адже Росія в 2013 рік повертатися не збирається.

"Тому що для її керівництва родова травма – це 1991 рік: розпад СРСР, парад суверенітетів і програш у "холодній війні". Кремль не збирається обнуляти останні 5 років, бо хоче обнулити останні 28 років", – пояснив журналіст.

Раніше Павло Казарін розповів, що глава Кремля Володимир Путін буде перевіряти на міцність обраного президента Володимира Зеленського, вишукуючи його вразливі точки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше 5-й президент України Петро Порошенко розкритикував рішення Зеленського розпустити Верховну Раду і провести референдум щодо питань мирного договору з Росією.

Також новоспечений політик Святослав Вакарчук вказав президенту України Володимиру Зеленському на небезпеку його рішення провести референдум щодо миру з Росією.

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Теми
війнаРосійсько-український конфлікт
Особи
Павло КазарінВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
війна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Клоун этот Казарин. С ядерным государством он воюет, воевальщик опущенный. Весь мир воевать не решается, а эти развоевались, бегут, попами длинные вонючие очереди дают, для устрашения.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это сколько же надо столбов от бывшего города героя Киева, до польского Львова, что бы развесить МАНДАйнутых ахтивистов и свiдоме бидло?!?!?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Расслабьтесь, не будет уже никакого 2013 года! Одни его проскакали на майдане, вторые активно поддерживали, надеясь получать смачные гешефты Войну можно остановить, экономические связи восстановить, но Крым уже не станет Украинским, а убитых не воскресить...
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