Призначення Олега Татарова, який виправдовував і покривав масові злочини і порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОП – наруга над пам'яттю всіх тих, хто відстоював в 2013- 2014 роках і під час російської агресії європейський вектор розвитку України.

Про це йдеться у заяві ГО "Родини Героїв Небесної Сотні", яка опублікована у Facebook. У повідомленні сказано, що "влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України та Гідності".

"Призначення на посаду заступника Глави Офісу Президента України поплічника Захарченка Олега Татарова, людини, яка впродовж Революції Гідності щодня оббріхувала та переслідувала її учасників, є ще однією подією яка продовжує і утверджує реванш проросійських сил та повернення старої гвардії часів Януковича", – йдеться в заяві.

В установі додали, що мають на увазі включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів під час Революції Гідності та щодо яких не було винесено судових вироків.

"Уже більше року команда Зеленського демонструє байдужість та нехтування вимог громадськості. Закликаємо всі патріотичні проукраїнські сили до об’єднання для посилення тиску на владу на усіх рівнях задля недопущення сповзання нашої країни до авторитаризму, нівелювання здобутків Революції Гідності, відстоювання європейського вектору розвитку нашої країни", – резюмували автори звернення.

ГО Родини "Небесної Сотні" / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL: