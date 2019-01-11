Роботи з підняття контейнерів з дна Північного моря затримуються

Роботи з підняття з дна Північного моря затоплених контейнерів, які перевозило судно MSC Zoe, затягуються. Фахівці прогнозують, що їх витягатимуть місяцями.У Північному морі затягується підняття сотень контейнерів, які 2 січня змило хвилями з вантажного корабля MSC Zoe. Нідерландські пошуково-рятувальні судна наразі не можуть вийти до місць, де потонули контейнери, повідомив у п'ятницю, 11 січня, речник міністерства інфраструктури й водного господарства Нідерландів.

Один із трьох кораблів ще не може розпочати роботу через складні погодні умови. На другому судні виникли проблеми з обладнанням. Третій корабель вже шукає місце, куди винесло контейнери, у так званому Ваттовому морі - на мілководді Північного моря, передає інформагенція dpa.

Підняття контейнерів з дна Північного моря триватиме місяцями, припускають фахівці. Відомо, що більшість контейнерів лежать на морському дні на північ від нідерландських островів у Ваттовому морі. Ще близько 20 знайшли поблизу німецького острова Боркум.

Загалом у море поблизу Боркума змило близько 270 контейнерів. Їх перевозило вантажне судно MSC Zoe. Корабель ішов під панамським прапором із Португалії в німецький порт Бремергафен. MSC Zoe - одне з найбільших вантажних суден світу. Воно може перевозити до 19 тисяч контейнерів.

Втрачені контейнери були наповнені переважно меблями, іграшками, автозапчастинами й телевізорами. Керівництво швейцарської судноплавної компанії Mediterranean Shipping Company пообіцяло в повному обсязі профінансувати прибирання пляжів. У своїй заяві 5 січня компанія запевнила, що несе відповідальність за пошук усього вантажу "до останнього контейнера".

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