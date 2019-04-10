|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Робота "кипить": нардепи позували у масках собачок прямо в Раді

1.1тЧитати матеріал російською

Народні депутати від "Батьківщини" Олексій Рябчин і Сергій Євтушок стали "зірками мережі", зробивши селфі в масках собачок під час пленарного засідання Верховної Ради.

Їх спіймали журналісти "Цензор.нет". Зазначається, що на момент відкриття засідання Верховної Ради електронна реєстрація показала наявність у сесійній залі 18 із 20 членів фракції, однак у розпал робочого дня в секторі політсили залишилися лише двоє народних обранців.

Щоб скоротати, так би мовити, час, вони вирішили зробити смішне селфі з накладкою у вигляді масок собак.

Новини
У Верховній Раді з'явиться об'єднання "За Зеленського"
Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна накинувся на прихильника кандидата у президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниВО Батьківщина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки