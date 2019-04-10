Робота "кипить": нардепи позували у масках собачок прямо в Раді

Народні депутати від "Батьківщини" Олексій Рябчин і Сергій Євтушок стали "зірками мережі", зробивши селфі в масках собачок під час пленарного засідання Верховної Ради.

Їх спіймали журналісти "Цензор.нет". Зазначається, що на момент відкриття засідання Верховної Ради електронна реєстрація показала наявність у сесійній залі 18 із 20 членів фракції, однак у розпал робочого дня в секторі політсили залишилися лише двоє народних обранців.

Щоб скоротати, так би мовити, час, вони вирішили зробити смішне селфі з накладкою у вигляді масок собак.

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Олексій Рябчин і Сергій Євтушок у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна накинувся на прихильника кандидата у президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша.

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