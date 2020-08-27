Робочу групу створили, щоб не образити Кравчука, – нардеп про закрите засідання Ради

Нардепи не мають на меті скасовувати постанову ВРУ щодо проведення виборів до органів місцевого самоврядування на Донбасі. А спеціальну міжкомітетську робочу групу щодо цього питання у парламенті створять на прохання Леоніда Кравчука.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко. На його думку, на створення відповідної групи погодилися лише для того, щоб "не образити" першого президента.

"Ми розуміємо, що ніхто не буде скасовувати цю постанову, я сподіваюсь, що ніхто навіть не внесе її в зал, адже це суперечить нашим принципам", – сказав нардеп.

За його словами, під час закритої зустрічі з представниками парламентського Комітету з питань організації державної влади 26 серпня глава української делегації в Тристоронній контактній групі в певних моментах не те що наполягав, а просто казав, мовляв, "давайте будемо щось робити".

"Можливо, ці слова і стали темою розмов про створення цієї групи, тому що РФ ставить ультиматум. Кравчук сказав не сприймати це так, а просто як прохання чи вимогу. Але ми всі розуміємо, що з боку країни, яка окупувала нашу територію, це як ультиматум", – наголосив Костенко.

Зауважимо, що за словами депутата від партії "Слуга народу" Олександра Качури, одним із завдань міжкомітетської робочої групи в парламенті стане аналіз можливих рішень відповідно до листа про вибори в ОРДЛО, який Леонід Кравчук надіслав до Верховної Ради. Також група напрацьовуватиме спеціальні закони, які стосуватимуться питань миру.

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