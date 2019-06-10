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/Політика

РНБО України зібралася на термінове засідання: що сталося

1.1тЧитати матеріал російською

Рада націоналной безпеки і оборони України увечері 9 червня провела термінову нараду, на якій обговорювалося молдавське питання.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк. "Провів розширену нараду в РНБО щодо розвитку подій в Молдові і потенційного впливу на ситуацію в регіоні. Моніторимо ситуацію", – цитує його слова "Європравда".

У той же час, МЗС України офіційно відреагувало на політичну кризу в Молдові. Відомство закликало представників молдавської влади "уникати силового протистояння".

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Нарада РНБО

Нарада РНБО

"Цензор.НЕТ"

Київ висловив стурбованість через небезпеку просування "сценарію федералізації", який нібито раніше обговорювали лідери Демпартії і Соцпартії Плахотнюк і Додон. "Важливим для країни і безпеки ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни", – заявило МЗС, попутно нагадавши, що Україну і Молдову "об'єднує спільне європейське майбутнє".

Крім того, Україна запропонувала Кишиневу свою роль посередника для вирішення спору між Демпартією, яка утримує контроль над урядовими установами, і новообраним урядом на чолі з Майєю Санду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Молдові 9 червня спалахнули масові заворушення через парламентську кризу і призначення Кабінету міністрів, а пізніше був відсторонений президент Ігор Додон. Останній у зв'язку з тим, що відбувається, попросив світову спільноту стати посередник у питанні мирної передачі влади у країні.

Відзначимо, що лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка називають найбільшим олігархом Молдови. Опозиційні акції протесту проти нього і його політсили проводяться вже кілька років, проте "демократи" все одно залишаються при владі.

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Молдова
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CARGO 100
CARGO 100
СНБО Украины собрался на срочное заседание ... И шо?
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