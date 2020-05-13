РНБО продовжила заборону російських сайтів, Рада підтримала рішення: слово за Зеленським

Юрій Сергієнко Політика 19:59, 13.05.2020 Оновлено: 13:17, 14.05.2020

Рада національної безпеки України виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському.

Зі свого боку Верховна Рада підтримала це рішення. Проєкт постанови "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" підтримали 248 нардепів.

РНБО направила президенту проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники".

"Члени Ради національної безпеки й оборони України розглянули в установленому порядку пропозиції суб'єктів внесення, визначених ст. 5 закону України "Про санкції", щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій). За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення про застосування, скасування та внесення змін в обмежувальні заходи (санкції) ухвалено", – йдеться в повідомленні на сторінці РНБО у Facebook.

Тепер рішення про введення в дію указу повинен ухвалити президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення щодо продовження санкцій проти російських сайтів і соцмереж буде опубліковано 14 травня. За словами заступника глави комітету цифрової трансформації, нардепа від "Слуги народу" Олександра Федієнка, це питання національної безпеки і в команді президента Володимира Зеленського до цього ставляться дуже серйозно, тому рішення вже ухвалено і найближчим часом буде опубліковано офіційно.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Можна списати на дітей: ухвалено законопроєкт, що дозволяє приховати майно

СБУ взялася за Одеську митницю: затримано нового начальника Грибанова

"Слуга народу" запропонувала заборонити Telegram в Україні: посипалася критика

Найсильніша за 20 років посуха в Україні призвела до катастрофи з урожаєм. Земля перетворилася на пил, а фермери вдаються до самогубств

Офіс президента розкрив нові дані про візит Зеленського до Оману: їздив не від держави