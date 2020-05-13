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14 травня • оновлено в 17:11
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РНБО продовжила заборону російських сайтів, Рада підтримала рішення: слово за Зеленським

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Рада національної безпеки України виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському.

Зі свого боку Верховна Рада підтримала це рішення. Проєкт постанови "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" підтримали 248 нардепів.

РНБО продовжила заборону російських сайтів, Рада підтримала: слово за Зеленським

РНБО направила президенту проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники".

РНБО продовжила заборону російських сайтів, Рада підтримала: слово за Зеленським

"Члени Ради національної безпеки й оборони України розглянули в установленому порядку пропозиції суб'єктів внесення, визначених ст. 5 закону України "Про санкції", щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій). За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення про застосування, скасування та внесення змін в обмежувальні заходи (санкції) ухвалено", – йдеться в повідомленні на сторінці РНБО у Facebook.

Тепер рішення про введення в дію указу повинен ухвалити президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення щодо продовження санкцій проти російських сайтів і соцмереж буде опубліковано 14 травня. За словами заступника глави комітету цифрової трансформації, нардепа від "Слуги народу" Олександра Федієнка, це питання національної безпеки і в команді президента Володимира Зеленського до цього ставляться дуже серйозно, тому рішення вже ухвалено і найближчим часом буде опубліковано офіційно.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
санкции Верховна Рада України РНБО
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Значить правЕльно запрещает "заКонтаченых" раз пер.даки так рвутся у какцап.ских троллей!!!!=))) Ах-ха-ха-ха)))
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Victor Ideiniy, А контакте больше сидит молодежь. И им абсолютно нaчxaть на Украину, это совковые граждане по привычке интересуются. Так что,молодежи что, им то никто и ничего не запрещал, им все сайты доступны. А вы сидите xoлoпы, и xpюкaeте по команде. Все то вам укaзывают, на какие сайты заходить, что смотреть, что слушать. Ну так xoxлocтан на то и paбcкий загoнчик, чтоб вы свoе место знали.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
слабаки. всеодно населення в приватному варіанті цими майданчиками користуються,як і інщі люди по всьому світі-але там кібербезпека реагує адресно у цифровому середовищє на джерело,а в нас на все населення.(наприклад mail.ua порушив міжнародне законодавство змінивши кордони України,але yandex.ua цього не зробив;cybermap.kaspersky.com відповідно до ліцензії -ні;vk.com щодо локації,дає право людині самій визначати свою освідченість.якій прикол блокувати в Україні,якщо по всьому світу ця інформація вільно росповсюджується-треба інституціям та підрозділам працювати за утримання прикметно формуванню.бо дном є,адже всрались із витіком персональних данних громадян,із своїх сервісів та сигменту "захищєного" зв'язку ВНУТРІШНІХ телекомунікацій- створюючи Сєвєрну Корєю.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
Кацaп Кацaпыч, ви гарний приклад гнолої души
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
Victor Ideiniy, такім ананістам як ви, можу щє запропонувати спробувати себе в шоу БРАТЬЄВ сафронових
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hunt andres
hunt andres
Показушная боротьба с ветряными мельницами Дон Кихоты по-галичански)))
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