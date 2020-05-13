РНБО продовжила заборону російських сайтів, Рада підтримала рішення: слово за Зеленським

Рада національної безпеки України виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському.

Зі свого боку Верховна Рада підтримала це рішення. Проєкт постанови "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" підтримали 248 нардепів.

РНБО направила президенту проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники".

"Члени Ради національної безпеки й оборони України розглянули в установленому порядку пропозиції суб'єктів внесення, визначених ст. 5 закону України "Про санкції", щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій). За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення про застосування, скасування та внесення змін в обмежувальні заходи (санкції) ухвалено", – йдеться в повідомленні на сторінці РНБО у Facebook.

Тепер рішення про введення в дію указу повинен ухвалити президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення щодо продовження санкцій проти російських сайтів і соцмереж буде опубліковано 14 травня. За словами заступника глави комітету цифрової трансформації, нардепа від "Слуги народу" Олександра Федієнка, це питання національної безпеки і в команді президента Володимира Зеленського до цього ставляться дуже серйозно, тому рішення вже ухвалено і найближчим часом буде опубліковано офіційно.

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