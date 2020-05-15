РНБО продовжила на 3 роки санкції проти російських телеканалів: список пропагандистів

Рада національної безпеки й оборони України продовжила на три роки і доповнила санкції щодо низки російських компаній.

Йдеться про компанії ВАТ "НТВ-Плюс", АТ "Перший канал" і АТ "Конструкторське бюро" Панорама". Про це повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з рішенням РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інші обмежувальні заходи", щодо АТ "Перший канал" продовжуються на три роки всі раніше введені санкції. Крім цього, додається пункт про те, що "інші санкції відповідатимуть принципам їхнього застосування, встановленим законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, зокрема 1tv.ru.

Таке ж рішення ухвалено й щодо АТ "Перший канал. Всесвітня мережа". Компанії ще на три роки встановили обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування. Йдеться і про блокування інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, зокрема: 1tv.com, Domkino.tv, Domkino-premium.tv, Muzl.tv, Vremya.tv, Telecafe.ru, Bober-tv.ru, Kanal-o.ru, Роеhali.tv, Katyusha.tv,Karusel-tv.ru.

Щодо товариства з обмеженою відповідальністю "НТВ-Плюс" продовжуються на 3 роки всі раніше введені РНБО санкції, а також додається блокування інтернет-провайдерами доступу до субдоменів ntvplus.tv, крім раніше заблокованого Ntvplus.ru. У постанові також уточнили реквізити всіх цих юридичних осіб.

До всього іншого, РНБО змінила реквізити АТ "Конструкторське бюро "ПАНОРАМА" (раніше ЗАТ "КБ "ПАНОРАМА") і продовжила на 3 роки заборону здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт і використання держпідприємствами, установами та організаціями України програмних продуктів цієї юрособи з докладним переліком таких продуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, яке передбачає заборону російських сайтів і соціальних мереж.