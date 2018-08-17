МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

РНБО повідомила про успішне випробування української крилатої ракети

107

Українська крилата ракета здатна забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.Черговий етап випробувань української крилатої ракети відбувся у п'ятницю, 17 серпня, на півдні Одеської області, повідомила прес-служба Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). У повідомленні зазначається, що ракета повністю виконала заплановану програму і здатна забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя.

"Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму", - запевнив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він додав, що ракета точно вразила морську ціль на відстані 100 кілометрів.

Секретар РНБО України підкреслив, що ракети цього класу - це потужна високоточна зброя, "здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі". За його словами, зазначені ракети можуть вражати ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби - навіть у портах їхнього базування.

Раніше РНБО повідомляла, що у 2018-му році заплановано збільшення фінансування держоборонзамовлення до рівня 21,3 мільярда гривень.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги