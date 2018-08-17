РНБО повідомила про успішне випробування української крилатої ракети

Українська крилата ракета здатна забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.Черговий етап випробувань української крилатої ракети відбувся у п'ятницю, 17 серпня, на півдні Одеської області, повідомила прес-служба Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). У повідомленні зазначається, що ракета повністю виконала заплановану програму і здатна забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя.

"Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму", - запевнив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він додав, що ракета точно вразила морську ціль на відстані 100 кілометрів.

Секретар РНБО України підкреслив, що ракети цього класу - це потужна високоточна зброя, "здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі". За його словами, зазначені ракети можуть вражати ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби - навіть у портах їхнього базування.

Раніше РНБО повідомляла, що у 2018-му році заплановано збільшення фінансування держоборонзамовлення до рівня 21,3 мільярда гривень.