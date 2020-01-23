"Різниця є": Цимбалюк вказав на головну відмінність Зеленського від Путіна

Різниця між президентом Росії Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським полягає в тому, що російському лідерові "не однаково".

Такий висновок зробив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк напередодні передбачуваної зустрічі президентів в Ізраїлі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він наголосив, що поки українська сторона дотримується позиції "яка різниця", для росіян ця різниця зрозуміла і за неї вони воюють.

"Путін задумав максимально збільшити кількість росіян... Зараз вони думають про те, як розмножуватися... Формула про те, яка різниця, не підходить. Особливо якщо ми говоримо про росіян. Якраз для них різниця є, і вони за цю різницю ведуть війну з Україною", – наголосив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 23 січня здійснить робочий візит до Ізраїлю, де в цей же час перебуватиме глава Росії Володимир Путін, проте зустріч двох лідерів не запланована.

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